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Ekonomi İşte dünyanın en çok satılan otomobili
Ekonomi

İşte dünyanın en çok satılan otomobili

2022 yılında yaklaşık 1 milyon 120 bin adetlik satışıyla bir kez daha dünyanın en çok satılan araç modeli Totoya Corolla oldu.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 08:50:00 -
İşte dünyanın en çok satılan otomobili

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin ilk kez 1966 yılında üretilmeye başlanan Corolla modeli, otomotiv endüstrisinin efsane modeli olmaya devam etti.

Dayanıklılığı, yüksek konforu, verimli motorları ve geniş iç hacmiyle birçok farklı kullanıcı profiline hitap eden Corolla ürün gamı, yüksek satış adetleriyle de bu global başarısını tekrarlayarak müşterilerin bir numaralı tercihi oldu.

Birçok farklı ürün ve motor seçeneği alternatifini bir arada sunan Corolla, geniş ürün yelpazesiyle dünyadaki diğer tüm otomobil modellerini geride bıraktı.

Toyota Corolla, 162 ülkenin pazarlarından elde edilen "focus2move" verilerine göre, 250 bin adetlik fark ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırayı ise 870 bin adet ile bir başka Toyota modeli olan RAV4 elde etti. Toyota, Corolla ve RAV4 ile global başarılarını artırarak devam ettirirken dünyanın en çok satan iki modeli Toyota markasına ait oldu.

Dünya Gazetesi'ndeki habere göre Toyota, dünya çapındaki başarısını sadece binek modellerle değil aynı zamanda hafif ticari modelleriyle de bütünleştirdi. Toyota’nın efsanevi bir başka modeli olan Hilux pick-up, 564 bin adetle tüm dünya satışlarında en çok tercih edilen 9'uncu model olmayı başardı.

Toyota’nın efsanevi Hilux modeli, yenilmez karakterini daha fazla teknoloji ve konforla birleştiren kombinasyonla yüksek satışlar elde etmeyi sürdürdü. Toyota, bu satış rakamlarıyla ilk 10’da 4 modeliyle yer alan tek marka olmayı başardı.

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