İşte dünyanın en berbat İHA'sı! Tam bir felaket

İngiltere'nin insansız hava aracı filosu, milyarlarca sterlinlik sistemin belirli hava koşullarında çalışamadığını ortaya koyan bir raporun ardından "tam bir felaket" olarak nitelendirildi.

Her biri 5 milyon sterline mal olan Watchkeeper insansız hava araçları, Avam Kamarası savunma komitesinin tedarikle ilgili soruşturmasında eleştirildi ve teknik sorunlarla ilgili bir dizi ayrıntı verildi.

Watchkeeper WK450 adı verilen insansız hava araçları İsrail'in Hermes 450 aracına dayanıyor, ancak İngiltere'nin tasarımlarında yaklaşık 2.000 değişiklik talep etmesi bazılarının uçamayacak kadar ağır olmasına neden oldu ve sekiz tanesi İngiliz vergi mükelleflerine 40 milyon sterlin maliyetle hurdaya çıkarıldı.

Uzmanlara göre Savunma Bakanlığı'nın projedeki yüklenicisi Thales, hem ülkenin terörle mücadele operasyonlarında hem de Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarda kritik öneme sahip olan Hermes 450'leri takip etmek üzere İsrail'e uzmanlar göndermişti.

Eski İngiliz Ordusu binbaşısı Chris Lincoln-Jones, 18,000 feet yükseklikte 17 saate kadar havada kalabilen ve bir dizi silahla hassas saldırılar gerçekleştirebilen modelin "dünyanın en iyi insansız hava aracı" olduğunu söyledi.

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Lincoln-Jones’un raporları, Savunma Bakanlığı'nın insansız hava araçlarına 1.4 milyar sterlin harcama kararında etkili oldu - sadece ordu için 54 adet satın alındı.

Ancak Hermes 450'lere verilen büyük desteğe rağmen, İngiltere kendi programında bir dizi aksaklık yaşadı; yukarıda bahsedilen değişiklik talepleri İngiltere'nin filosunu aşırı kilolu, belirli hava koşullarında çalışması kısıtlı ve kazalara açık hale getirdi.

Telegraph'ın geçen yıl yaptığı bir araştırmada bir ordu kaynağının Watchkeeper'ların "sadece görsel meteorolojik koşullar" için göreve çıktığı aktarılmıştı.

Savunma komitesi soruşturması, 2010'da hizmete girmesi planlanan ancak 2018'e kadar ertelenen insansız hava araçlarının 265 'kullanıcı gereksinimi' ve 1.910 ek sistem gereksinimi tarafından "engellendiğini" ortaya koydu.

Muhafazakâr milletvekili, eski silahlı kuvvetler bakanı ve komite üyesi Mark Francois, Watchkeeper fiyaskosunun Savunma Bakanlığı tedarikinde yanlış olan her şeyi temsil ettiğini söyledi.

Francois, insansız hava aracının geliştirilmesinin "yıllarca geç gelen ve fiilen çoktan eskimiş bir felaket" olduğunu da sözlerine ekledi.

Geçen yıl şöyle demişti:

"Teoride Watchkeeper son derece yetenekli bir sistem ve gelecekteki İngiliz Ordusu için önemli bir varlık. Ancak, geliştirilirken o kadar fazla spesifikasyona tabi tutuldu ki, hizmete girmesi yıllar aldı ve ayrıca askeri bir bakış açısıyla belirgin bir şekilde optimal olmayan talihsiz bir düşüş eğilimine sahip."

Ancak İngiltere'deki eksikliklere rağmen Lincoln-Jones, İsrail'in Hermes 450'lerinin bir dizi güncellemeden faydalandığını ve şu anda Gazze'de operasyonda olduğunu söyledi - ancak savaşın harap ettiği bölgedeki ölü sayısını eleştirerek İsrail'in yüksek hassasiyetli ekipman kullanımının sivil kayıpları azaltması gerektiğini iddia etti.

Savunma Bakanlığı sözcüsü ise İngiltere'nin sisteminden övgüyle bahsederek şunları söyledi "Watchkeeper, 4,000 saatten fazla uçuş gerçekleştiren ve yerdeki askerler için hayati bilgiler sağlayan son derece sofistike bir insansız hava aracıdır.

"İngiliz birlikleri için çok önemli bir koruyucu rol oynadığı Afganistan da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında başarıyla konuşlandırılmıştır."

Kaynak: GDH Defence