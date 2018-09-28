İşte doların madde madde düşme nedenleri

Haftanın son işlem gününde dolar 6 TL bandında seyrini devam ettiriyor. Dün 5.90 seviyelerini gören dolar, bu sabah 5.97 seviyesinden açıldı.

Haftaya 6.30 seviyelerinde başlayan doların ateşinin sönmeye başlamasının ardından piyasalarda 5 TL'nin altına düşme ihtimali konuşulmaya başlandı. Peki dolar neden düşüyor?

Bankacılara göre TL'deki değer kazancında şu 6 gelişme etkili:

Küresel gelişmelerin yanında ABD ve AB ile ikili ilişkilere yönelik artan iyimserlik,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı ve likidite adımlarıyla sonrası TL'de kısa pozisyonun maliyetinin yükselmesi,

Yatırımcı endişelerinin önemli bölümünün geride kalması,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve dün başlayan Almanya ziyaretleriyle birlikte ikili ilişkilerdeki olumlu beklentiler,

Döviz borçlanmalarının çevrilmesinde yoğun bir süreç olan Eylül ve Ekim aylarının yarısının geride kalması,

Katar, Çin ve AB başta olmak üzere önümüzdeki dönemde doğrudan yatırımların artabileceği beklentisi

AĞUSTOS AYINDA TARİHİ REKORUNU GÖRMÜŞTÜ

Yüksek enflasyon ve cari açık gibi bozulan makro dengeler, şirketlerin artan döviz borcu, TCMB'nin para politikasının bağımsızlığına yönelik soru işaretleri gibi unsurların yanı sıra ABD ile ilişkiler kaynaklı siyasi ve bölgedeki jeopolitik riskler dolar/TL'nin Ağustos ayında 7.24 ile tarihi rekorunu görmesine neden olmuştu.