İşte dolar ve altındaki düşüşün sebebi

Döviz kurları ayın son gününde yüzde 1'in üzerinde geriliyor. Dolar/TL 13,40'ın altına çekilirken euro/TL ise 15 liranın sınırının altına indi. Konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener, "Yaşanan geri çekilmenin nedeni Fed kararı." dedi.

Sabah saatlerinde 13,50'nin hemen üzerinde seyreden dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte düşüşünü yüzde 1'in üzerine taşıdı. Dolar/TL, saat 11:00 sularında 13,40'ın altını görürken euro ise 15 liranın altına gerileyerek 14.92 TL seviyesinde işlem görüyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı: "Fed'in almış olduğu kararlar emtia fiyatları üzerinde etkili oluyor. Bu kurları artırıyor veya azaltıyor. Yaşanan geri çekilmenin nedeni Fed kararı.

Rusya- Ukrayna gerginliği ön plana çıktı. Dolayısıyla değerli metaller risk dönemlerinde artış gösterir. Geçen haftaki Fed'in kararında piyasa şunu gördü mart ayında fed faiz artışı yapacak mutlak olarak.

Biz altının gerilediğini gördük. Şu an itibarıyla 1790 dolar seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Amerika'da faizlerin artacağı beklentisi altını öncelikle aşağı yönlü baskılıyor.

Mutlak suretle altın her zaman portföylerde bulundurulması gereken önemli bir emtia.

Enflasyon 2022'de en önemli mesela. Merkez Bankası'nın güncellemeleri 11'li seviyelerden 23 seviyelerine getirmesi demek piyasayla örtüşür vaziyette yeni tahmin yapması demek. Merkez Bankası neden böyle bir şey yapıyor veriler güncellendiği için, merkez bakasında elindeki verilerle bunları güncelliyor. Fed yılın başında yüzde 2'lik enflasyon bekliyordu ama şuanda yüzde 7'ye yükselmiş durumda Amerika'da enflasyon.

"Kurda stabilizasyon sağlandı"

Enerji fiyatlarının yansıması üretici fiyatlarının yansıması küresel çapta fiyatların yansıması ocak ayında görüldü. Enflasyonda da ilk 3 aylık dönemde Merkez Bankası beklentileri doğrultusunda belki yüksek rakamlarla karşılaşacağız ama nisandan itibaren enflasyonda aşağı yönlü ivmelenmeye başladığını göreceğiz.

Kurda stabilizasyon sağlandı. özellikle bu Kur Korumalı Mevduat Sistemi uygulandıktan sonra dikkat ederseniz kurlarda aşırı oynaklık yaşamıyoruz. Kurlarda aşırı oynaklık olmaması demek fiyatlara yansımaması demek."