İşte doğal diş fırçası! Herkesin buzdolabında bulunuyor

Diş ve diş eti hastalıkları, en önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Gün içinde tüketilen her gıdanın da diş ve diş eti sağlığına etkisi oldukça büyük. Şekerli ve karbonhidratlı ürünlerin, asitli içeceklerin dişlere büyük zarar verdiğini belirten Uzman Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Elifhan Alagöz, doğal diş fırçası görevi görerek dişleri temizleyen ve güçlendiren besinleri açıkladı.

Türkiye'de sudan sonra en sık tüketilen içecek olan siyah çay ve yeşil çayın florür, polifenoller ve kateşin içerdiğini belirten Uzman Diş Hekimi Dr.Öğr. Üyesi Elifhan Alagöz, şöyle konuştu:

“Bunlardan florürün, diş çürüğüne karşı korumada etkinliği tartışmasız. Polifenoller ise çürük oluşumdan sorumlu patojen olan S. Mutans gelişimini baskılayarak etkinlik gösterirken kateşin ise çürük oluşumunu önleyen antikaryojenik özelliği ile öne çıkıyor. Bu bileşenleri içermesi nedeniyle günlük diyette siyah ve yeşil çay ilavesinin dişleri çürüğe karşı korumada etkili olacak."

“Süt ve süt ürünleri faydalı"

Diş ve diş eti sağlığı için önerilerde bulunan Alagöz, “Süt ve süt ürünleri, diş ve dişeti sağlığının korunmasında çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle peynir en üst sırada yer alır.

Faydaları saymakla bitmeyen peyniri kısaca ele aldığımızda tükürük akışını uyararak fizyolojik yıkama özelliği sayesinde ağız hijyeninde etkilidir.

Ayrıca yüksek oranda kalsiyum, fosfat ve kazein içermesi ile dişi asit saldırılarına karşı koruyarak diş çürüğü oluşumunu engeller. Dolayısıyla bir öğün veya şekerli bir atıştırmanın ardından bir parça peynir (5 gram) tüketimi, dişleri çürüğe karşı korumada ve diş eti sağlığında etkili olacaktır.

Süt, laktoz (en az çürük oluşturma potansiyeli olan şeker) içermesine rağmen yapısında bulunan kazein, kalsiyum ve fosfat nedeniyle çürük oluşumunu önler, diş sağlığının korunmasında etkilidir” dedi.

Doğal diş fırçaları olarak kabul edilen lifli gıdaların, tüketimleri ardından tükürük akışının uyarılmasına neden olarak dişleri ve diş etlerini koruduğuna dikkat çeken Alagöz, sözlerinin şöyle sürdürdü:

“Artan tükürük salgısının, ağızdaki yiyecek artıklarının temizlenmesine yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda alkali olduğu için plak asidini nötralize ederek dişleri çürüğe karşı koruyacaktır.

"Kuru üzüm faydalı"

Rafine edilmemiş bitkisel besinleri yüksek oranda tüketen kişilerde daha az çürük görülmesinin temel nedeninin de budur. Tükürük akışını uyararak dişleri koruyabilecek diğer yiyecekler arasında yer fıstığı da bulunmaktadır."

Popüler bir atıştırmalık yiyecek olarak kuru üzümün de genel insan sağlığına fayda sağlayabilecek polifenoller, flavonoidler, demir, mineraller, potasyum, kalsiyum ve bazı B vitaminleri içerdiğini söyleyen Alagöz, “Kuru üzüm kolesterol ve yağ içermez, antioksidanlar açısından zengindir ve iyi bir lif kaynağıdır.

Kuru üzüm ağırlıkça yüzde 60 şeker içermesine rağmen bu şekerde diş çürüğü ve diş eti hastalığında etkin rol oynayan sükroz saptanmaz.

Ayrıca kuru üzümlerin diş çürüğü ve diş eti problemlerinden sorumlu bakterilere karşı büyüme inhibe edici aktivitesi vardır. Dolayısıyla kuru üzüm, yaygın olarak tüketilen şekerli atıştırmalık yiyeceklere sağlıklı bir alternatiftir” diyerek sözlerini sonlandırdı.