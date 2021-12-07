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Spor İşte Devler Ligi'nde son 16'daki takımlar
Spor

İşte Devler Ligi'nde son 16'daki takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları öncesi 11 takım son 16 turunu garantiledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 10:27:00 -
İşte Devler Ligi'nde son 16'daki takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları öncesi 11 takım son 16 turunu garantiledi.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar;

Ajax
Bayern Münih
Chelsea
Juventus
Liverpool
Manchester United
Real Madrid
Inter
Paris Saint-Germain
Manchester City
Sporting

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman?

Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022
Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022
Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022
Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022
Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022
Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022
Final maçı: 28 Mayıs 2022

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede?

Geçen sezon Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

 

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