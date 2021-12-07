İşte Devler Ligi'nde son 16'daki takımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları öncesi 11 takım son 16 turunu garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları öncesi 11 takım son 16 turunu garantiledi.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar;
Ajax
Bayern Münih
Chelsea
Juventus
Liverpool
Manchester United
Real Madrid
Inter
Paris Saint-Germain
Manchester City
Sporting
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçları ne zaman?
Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022
Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022
Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022
Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022
Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022
Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022
Final maçı: 28 Mayıs 2022
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede?
Geçen sezon Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.