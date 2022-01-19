İşte demokrasi ülkesi Avustralya! Ülkede yurt dışından dönenlere uygulanan güvenlik önlemi tartışılıyor

Avustralya'da uygulanan güvenlik önlemleri kapsamında, yurt dışından ülkeye dönen Avustralyalıların, dijital materyalleri inceleniyor.

Avustralyalı bir yazılımcının, Fiji tatilinden dönüşünde, Sidney Uluslararası Havalimanı’nda polis cep telefonu ve bilgisayarı incelendi. Yapılan incelemenin ardından ülkeye girişine izin verilen yazılımcı, ülkesindeki güvenlik uygulamasını İngiliz The Guardian gazetesinden Josh Taylor'a anlattı. Josh Taylor, yazılımcının, “Her şeyimize erişebilirler.” dediğini aktardı.

Avustralya polisi: Görevimiz

Haberde, bir kişinin telefonu ve bilgisayarının şifresine sahip olan herkesin, o kişinin bütün bilgilerine erişebileceği vurgulanırken, yazılımcının bilgisayarını inceleyen Avustralya polisi ise, "Görevimiz, Avustralya vatandaşlarının güvenliğini sağlamak. Havayolu yolcularının telefonlarından alınacak bilgiler, bu amacımıza hizmet edebilir." dedi.