İşte cuntacı zihniyet! CHP yandaşı Özlem Gürses'in 'askeri vesayet' övgüsü viral oldu

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halk, iradesini sandıkta gösterdi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçti.

Milletten aldığı yüzde 52,18 oy oranı ile yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, dün dünya liderlerinin de katıldığı törende yemin ederek göreve başladı.

Türkiye, bu seneki seçimlere katılım oranıyla dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlarken, sosyal medyada CHP yandaşı Özlem Gürses'in askeri vesayete dair sözleri yeniden gündem oldu.

TV100'de katıldığı bir programda cuntacını zihniyetini açık eden Gürses, askeri vesayet için "demokrasinin ve cumhuriyetin sibobu" demişti. Gürses konuşmasında, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Askeri vesayet denen şey neymiş? Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet'in supabıymış." ifadelerini kullanmıştı.

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