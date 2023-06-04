  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sosyal Medya İşte cuntacı zihniyet! CHP yandaşı Özlem Gürses'in 'askeri vesayet' övgüsü viral oldu
Sosyal Medya

İşte cuntacı zihniyet! CHP yandaşı Özlem Gürses'in 'askeri vesayet' övgüsü viral oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-04 18:59:00 - 2023-06-04 19:49:01

CHP'li belediye başkanları önünde iki büklüm olan yandaş Özlem Gürses'in cuntacı zihniyetini açık eden 'askeri vesayet' sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halk, iradesini sandıkta gösterdi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçti.

Milletten aldığı yüzde 52,18 oy oranı ile yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, dün dünya liderlerinin de katıldığı törende yemin ederek göreve başladı.

Türkiye, bu seneki seçimlere katılım oranıyla dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlarken, sosyal medyada CHP yandaşı Özlem Gürses'in askeri vesayete dair sözleri yeniden gündem oldu.

TV100'de katıldığı bir programda cuntacını zihniyetini açık eden Gürses, askeri vesayet için "demokrasinin ve cumhuriyetin sibobu" demişti. Gürses konuşmasında, "Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz. Askeri vesayet denen şey neymiş? Türkiye'de demokrasinin ve Cumhuriyet'in supabıymış." ifadelerini kullanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23