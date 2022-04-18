İşte çukur sanatçı örneği, "Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakıyorum"

Cake Mosq'un her hafta ünlüleri Drag Queen'e çevirip ağızlarından binbir türlü itiraflar kopardığı Burada Neler Dönüyor Bi' Bilsen isimli programının bu haftaki konuğu Gonca Vuslateri oldu.

Oyuncu Gonca Vuslateri, Cake Mosq'un Burada Neler Dönüyor Bi' Bilsen programının bu haftaki konuğu oldu. Ayak fetişi olduğunu itiraf eden Gonca Vuslateri, 'Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım.' diyerek herkesi şaşırttı.

Gonca Vuslateri, "Seni dünyada en çok irrite eden ve değiştirmek isteyeceğin şey?" sorusuna "Çorabımızı çıkardıktan sonra ayak parmaklarımızın arasında biriken çorap pamukçukları." diye cevap verince, konu bir şekilde cinselliğe geldi.

Cake Mosq, Vuslateri'ye "Senin ayak fetişin var galiba, benim ayaklarımı görünce 'ne güzel ayakların var' diyorsun." deyince oyuncudan itiraf geldi.

Gonca Vuslateri itirafı olay oldu: Evet. Hemen ayaklara bakarım. Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakıyorum.'

Oyuncu Vuslateri, İstanbul Sözleşmesi ile doruk noktaya çıkartılan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzası ile iptal edilmiş olmasına rağmen bazı çevrelerin hala toplumun gündeminde tutmaya çalıştığı eşcinsellik ile ilgili olarak kendisine yöneltilen "Cinsel yönelimini sorguladığın hiç oldu mu?" sorusuna da cevabını "Evet" diyerek verdi.

Vuslateri, "'Eşcinsel konusunu öğrendiğimde kendimi ilk sorduğum şey, 'ben öyle miyim?'. Kendime sordum. Ben erkekleri çok seviyorum, onlardan etkileniyorum ama ileride bir gün kalbimi bir kadın fethetse bunun hesabını kimseye vermem." açıklamasıyla, eşcinselliği toplumun gündemine zoraki sokma peşinde olduklarını ispatlamış oldu.