  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Diyarbakır’da çirkin provokasyon! Galatasaray formalarını yere serip ateşe verdiler! Doğal gaz depoları boşalıyor! İşte Avrupa'daki son durum Yeni Parti’nin Sarıgül’le imtihanı! Bu rüşvet iddialarına cevap ver Özel! Kayyım atanan Tera’ya haciz şoku! Fonzede polisle kapısına dayandı İzmir'deki patlamaya dair Akın Gürlek'ten açıklama: 4 savcı görevlendirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların kökünü kurutmak boynumuzun borcudur Dünya liderinden Terörsüz Türkiye için Latince mesaj! Festina lente İzmir'deki patlamadan kötü haber geldi! Maalesef Bilanço ağırlaşıyor Günaydın Özgür! Her şey normale döndü Azerbaycan’ı hatırladı: Her türlü katkıya hazırmış! ABD’de asansörde kepazelik iddiası! Sarıgül rezillikte sınırları aşmış!
Ekonomi İşte COP31’in 10 önceliği
Ekonomi

İşte COP31’in 10 önceliği

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İşte COP31’in 10 önceliği

Türkiye’nin başkanlığında 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında 10 öncelikli alan belirlendi.

Bu alanlar şöyle:

l 1. Sıfır Atık ve Metan Azaltımı: Atık kaynaklı metan emisyonlarının öncelikli olarak düşürülmesi ve döngüsel ekonomi süreçlerinin yaygınlaştırılması.
l 2. Temiz Enerji ve Elektrifikasyon: Fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişin hızlandırılması.
l 3. Gıda Güvenliği ve Tarım: Toprağı ve suyu koruyarak iklime dayanıklı tarım uygulamalarının desteklenmesi.
l 4. Yeşil Sanayileşme: Daha az kaynak kullanarak daha verimli, düşük karbonlu ve dijital destekli sanayi üretimi.
l 5. Okyanuslar ve Denizler: Kıyı ile deniz ekosistemlerinin korunması ve iklim direncinin artırılması.
l 6. İklim Dostu Dirençli Şehirler: Yeni nesil şehircilik vizyonuyla kentsel altyapıların iklim krizine karşı güçlendirilmesi.
l 7. Gençlik Katılımı: Geleceğin karar vericileri olan gençlerin eğitimi, farkındalığı ve COP süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması.
l 8. Dirençli Sağlık Sistemleri: İklim değişikliğinin tetiklediği sağlık risklerine karşı sağlık altyapısının hazır hâle getirilmesi.
l 9. Sektörler Arası Ortak Eylem: Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademinin iklim eylemi için iş birliği yapması.
l 10. Ulusal Katkı Beyanı Desteği: Ülkelerin emisyon azaltım hedeflerini ve iklim taahhütlerini güçlendirmelerine yönelik mekanizmalar.

6 HEDEF BELİRLENDİ

20235’e kadar ulaşılması gereken 6 hedef ise şu şekilde:

l Küresel Elektrifikasyon: Elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35 seviyesine çıkarmak.
l Küresel Atık Artışının Azaltılması: Dünyadaki belediye atığı oluşumunda öngörülen artışı en az yarı yarıya (yüzde 50) indirmek.
l Binalarda Enerji Verimliliği: Binalardaki enerji yoğunluğunu ve tüketimini yüzde 25 oranında azaltmak.
l Sanayide Döngüsel Ekonomi: Küresel döngüsel malzeme kullanım oranını en az yüzde 15 seviyesine taşımak.
l Uygulama Köprüsü (Bridge): İklim taahhütlerini somut sonuçlara dönüştürmek amacıyla geliştirilen bu mekanizmayı 2035’e kadar küresel olarak yaygınlaştırmak.
l Ölçülebilir Eylem ve Ortaklıklar: 2035 hedeflerini somut girişimler, taahhütler, küresel ortaklıklar ve Ulusal Katkı Beyanları’yla destekyerek hedefleri tam anlamıyla eyleme dönüştürmek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23