İşte COP31’in 10 önceliği

Bu alanlar şöyle:

l 1. Sıfır Atık ve Metan Azaltımı: Atık kaynaklı metan emisyonlarının öncelikli olarak düşürülmesi ve döngüsel ekonomi süreçlerinin yaygınlaştırılması.

l 2. Temiz Enerji ve Elektrifikasyon: Fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişin hızlandırılması.

l 3. Gıda Güvenliği ve Tarım: Toprağı ve suyu koruyarak iklime dayanıklı tarım uygulamalarının desteklenmesi.

l 4. Yeşil Sanayileşme: Daha az kaynak kullanarak daha verimli, düşük karbonlu ve dijital destekli sanayi üretimi.

l 5. Okyanuslar ve Denizler: Kıyı ile deniz ekosistemlerinin korunması ve iklim direncinin artırılması.

l 6. İklim Dostu Dirençli Şehirler: Yeni nesil şehircilik vizyonuyla kentsel altyapıların iklim krizine karşı güçlendirilmesi.

l 7. Gençlik Katılımı: Geleceğin karar vericileri olan gençlerin eğitimi, farkındalığı ve COP süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması.

l 8. Dirençli Sağlık Sistemleri: İklim değişikliğinin tetiklediği sağlık risklerine karşı sağlık altyapısının hazır hâle getirilmesi.

l 9. Sektörler Arası Ortak Eylem: Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademinin iklim eylemi için iş birliği yapması.

l 10. Ulusal Katkı Beyanı Desteği: Ülkelerin emisyon azaltım hedeflerini ve iklim taahhütlerini güçlendirmelerine yönelik mekanizmalar.

6 HEDEF BELİRLENDİ

20235’e kadar ulaşılması gereken 6 hedef ise şu şekilde:

l Küresel Elektrifikasyon: Elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35 seviyesine çıkarmak.

l Küresel Atık Artışının Azaltılması: Dünyadaki belediye atığı oluşumunda öngörülen artışı en az yarı yarıya (yüzde 50) indirmek.

l Binalarda Enerji Verimliliği: Binalardaki enerji yoğunluğunu ve tüketimini yüzde 25 oranında azaltmak.

l Sanayide Döngüsel Ekonomi: Küresel döngüsel malzeme kullanım oranını en az yüzde 15 seviyesine taşımak.

l Uygulama Köprüsü (Bridge): İklim taahhütlerini somut sonuçlara dönüştürmek amacıyla geliştirilen bu mekanizmayı 2035’e kadar küresel olarak yaygınlaştırmak.

l Ölçülebilir Eylem ve Ortaklıklar: 2035 hedeflerini somut girişimler, taahhütler, küresel ortaklıklar ve Ulusal Katkı Beyanları’yla destekyerek hedefleri tam anlamıyla eyleme dönüştürmek.