İşte COP31’in 10 önceliği
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Türkiye’nin başkanlığında 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında 10 öncelikli alan belirlendi.
Bu alanlar şöyle:
l 1. Sıfır Atık ve Metan Azaltımı: Atık kaynaklı metan emisyonlarının öncelikli olarak düşürülmesi ve döngüsel ekonomi süreçlerinin yaygınlaştırılması.
l 2. Temiz Enerji ve Elektrifikasyon: Fosil yakıtlardan temiz enerjiye geçişin hızlandırılması.
l 3. Gıda Güvenliği ve Tarım: Toprağı ve suyu koruyarak iklime dayanıklı tarım uygulamalarının desteklenmesi.
l 4. Yeşil Sanayileşme: Daha az kaynak kullanarak daha verimli, düşük karbonlu ve dijital destekli sanayi üretimi.
l 5. Okyanuslar ve Denizler: Kıyı ile deniz ekosistemlerinin korunması ve iklim direncinin artırılması.
l 6. İklim Dostu Dirençli Şehirler: Yeni nesil şehircilik vizyonuyla kentsel altyapıların iklim krizine karşı güçlendirilmesi.
l 7. Gençlik Katılımı: Geleceğin karar vericileri olan gençlerin eğitimi, farkındalığı ve COP süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması.
l 8. Dirençli Sağlık Sistemleri: İklim değişikliğinin tetiklediği sağlık risklerine karşı sağlık altyapısının hazır hâle getirilmesi.
l 9. Sektörler Arası Ortak Eylem: Kamu, özel sektör, sivil toplum ve akademinin iklim eylemi için iş birliği yapması.
l 10. Ulusal Katkı Beyanı Desteği: Ülkelerin emisyon azaltım hedeflerini ve iklim taahhütlerini güçlendirmelerine yönelik mekanizmalar.
6 HEDEF BELİRLENDİ
20235’e kadar ulaşılması gereken 6 hedef ise şu şekilde:
l Küresel Elektrifikasyon: Elektriğin nihai enerji tüketimindeki payını yüzde 35 seviyesine çıkarmak.
l Küresel Atık Artışının Azaltılması: Dünyadaki belediye atığı oluşumunda öngörülen artışı en az yarı yarıya (yüzde 50) indirmek.
l Binalarda Enerji Verimliliği: Binalardaki enerji yoğunluğunu ve tüketimini yüzde 25 oranında azaltmak.
l Sanayide Döngüsel Ekonomi: Küresel döngüsel malzeme kullanım oranını en az yüzde 15 seviyesine taşımak.
l Uygulama Köprüsü (Bridge): İklim taahhütlerini somut sonuçlara dönüştürmek amacıyla geliştirilen bu mekanizmayı 2035’e kadar küresel olarak yaygınlaştırmak.
l Ölçülebilir Eylem ve Ortaklıklar: 2035 hedeflerini somut girişimler, taahhütler, küresel ortaklıklar ve Ulusal Katkı Beyanları’yla destekyerek hedefleri tam anlamıyla eyleme dönüştürmek.