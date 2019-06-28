İşte çiğ tüketilmesi zararlı olan 5 besin

Bazı diyet çeşitlerinin de beraberinde getirdiği çiğ besin tüketimi trendi bir süredir hayatımızda. Fakat her besin çiğ tüketilmeye uygun mu? Bazı besinler çiğ tüketildiğinde yararından ziyade sağlık açısından oldukça zararlı olabiliyor. İşte yapılan araştırmalar sonucunda çiğ tüketilmesi zararlı olan besinler…

Süt

Katkısız, doğal süt sağlık için en yararlısı. Katıksız, doğal sütler ineklerden, koyunlarda elde edilen sütlerden ibaret değildir. Çiğ süt veya pastörize edilmemiş süt, vücuda bakteri yayıyor. Bu da enfeksiyonlara sebep oluyor. Uzmanlar günümüzde çiğ sütün beraberinde getirdiği enfeksiyonların insan sağlığını tehdit etmeye devam ettiğini söylüyorlar.

Lahana

Genellikle lahananın sağlı açısından çok faydalı bir besin olduğu söylenir. Fakat aşırı miktarda tüketimi hormanal bozukluklara sebep oluyor. Kan şekerini kötü etkiliyor, metabolizmanızı bozuyor. Ayrıca troit ve guatra sebep oluyor.

Ton balığı

Ton balığını çiğ yemek, içinde bulunan yüksek cıva miktarından dolayı sinir sistemi rahatsızlıklarına sebep oluyor.

Yumurta

Çiğ yumurta yemek Japonya ve Kore’de çok yaygın. Çiğ yumurtanın, haşlanmış yumurtaya göre daha sağlıklı olduğu söyleniyor. Araştırmalara göre protein emilimi haşlanmış yumurtada dah fazla. Bozulmuş yumurta kabuğunun salmonella ( gıda zehirlenmesine yol açan mikrop) ya sebep olduğu tespit edilmiş.

Badem

Badem bol miktarda protein, lif içeren sağlıklı bir atıştırmalık. Bade çiğ ve kavrulmuş olarak tüketiliyor. Kavrulmuş badem ısıya maruz kaldığından dolayı besin değerini kaybediyor fakat çiğ badem kavrulmuş bademe göre daha fazla bakteri barındırıyor.

çiğ tüketilmemesi gereken besinler