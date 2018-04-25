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İşte Çiftlik Bank'ın akıl hocası

Soruşturma kapsamında Kırmızı Bülten ile arananan ve önceki gün yakalanan Çiftlik Bank'ın 'yazılım sorumlusu' Cudi Cumhur Yurdakul, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda kritik bir isme de yer verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:57
İşte Çiftlik Bank'ın akıl hocası

Yurdakul, 'Samur Cengiz' olarak da bilinen ve eski bir tv yapımcısı olduğu iddia edilen Cengiz Samur adlı kişinin Çiftlik Bank oyununu kuran şirketin müdürü olduğunu ve organizasyonda Mehmet Aydın'dan sonra 'ikinci adam' pozisyonunda olduğunu anlattı. Kendisini Samur'un işe aldığını söyleyen Yurdakul, Samur'un Amerikan vatandaşı olduğunu da söyledi.

'ABD'YE GİTTİ, DÖNMEDİ'

'Türkiye'deki Çiftlik bank oyununun kurucusu olan Bursa merkezli Çiftlik Bilgi işlem Ltd'nin de Müdürü Cengiz Samur idi.  Beni işe alan kişi oydu. 2016 Aralık ayında Mecidiyeköy  iş görüşmesi yapmıştık. Amerikan vatandaşıydı. Mehmet Aydın'dan sonra gelen adam buydu. Şirket Bursa'daki bir mafyadan kaçmak üzere ofisi İstanbul’a taşıyınca Cengiz ABD'ye gitti.  O zaman da Savaş Yıkılmaz,  Mehmet  Aydın’dan sonra gelen adam olarak Müdür oldu.'

‘AKIL HOCASI'

Soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılardan Alper Ergün de Sakarya'da verdiği ifadesinde Samur hakkında Yurdakul'un beyanlarını destekler nitelikte  şunları söylüyor:

'Samur'un Mehmet Aydın ile Fatih Aydın'ın akıl hocası olduğunu düşünüyorum. Yurtdışına gitmeden önce Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın bütün kararlarını o yönlendiriyordu. Dora gıda ile anlaşma yapmak üzere gittiğimizde Cengiz Samur da vardı. Oradaki gözlemim Cengiz Samur ve Mehmet Aydın'ın ortak hareket ettikleriydi. Birbirlerine karşı üstünlüklerini sezmedim. Nisan veya Mayıs 2017'de Samur yurtdışına giderek ortadan kayboldu.'

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:57
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Aydın
  5. Çiftlik Bank
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