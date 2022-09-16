İşte CHP'nin ruhu! "Kur'an'da adı geçmeyen baş sargısı için.."

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" çağrısı, CHP zulmüne uğrayanlarda karşılık bulmazken, Daily İslamist Hafıza adlı Twitter platformu, dikkat çeken bir video paylaştı.

Paylaşılan videoda 2010 yılında CHP'li Nur Serter ve ekibinin, İslami değerleri hedef aldığı açıklamalar yer aldı.

Nur Serter ve ekibindeki CHP'liler, katıldıkları etkinlikte şu ifadeleri kullanıyor:

Ezan hadi ezan ama saat 11 civarında Kur'an okunmaya başlandı artık.

Türban için başa bağlanan o Kur'an'da adı geçmeyen baş sargısı için beyaz çarşaf giyiyor ve ortaya çıkıyorlar. Bu ne utanmazlıktır arkadaş.

Dedik ki; arkadaş çocuğunu (İmam Hatip'ten) alalım, biz üstleniyoruz. Biz onu koyalım normal liseye, bursunu da bağlayalım..