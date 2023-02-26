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Siyaset İşte CHP'nin kirli sicili... Projeleri 100'den fazla dava açıp geciktirdiler
Siyaset

İşte CHP'nin kirli sicili... Projeleri 100'den fazla dava açıp geciktirdiler

CHP'nin sadece Üsküdar Kirazlıtepe'deki "kentsel dönüşüm" projeleri için 100'den fazla dava açtığı öğrenildi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, davalar nedeniyle yıllarca projelerin geciktirildiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 19:29:00 - 2023-02-26 19:29:44

AK Parti iktidarının ve belediyelerinin depreme karşı kritik öneme sahip 'kentsel dönüşüm' projelerinin nasıl engellendiği gözler önüne serildi.

AK Partili Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, CHP'nin sadece Üsküdar Kirazlıtepe'deki 'kentsel dönüşüm' sicilini açıkladı.

"100'den fazla dava açarak yıllarca bizi geciktirdiler"

Türkmen, 'kentsel dönüşüm'e karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını sosyal medya hesabından video olarak paylaşan Türkmen, şu ifadelerde bulundu:

"Kirazlıtepe’de 2018 adet riskli konutu dönüştürüp, TAMAMINI ESKİ SAHİPLERİNE TESLİM ETTİĞİMİZ dönüşümü yaparken 100’den fazla dava ve yalanlarla bizi yıllarca geciktirdiler. Ve bugün başka projelerimizde hala aynı şeyi yapıyorlar! Dönüşüm ve CHP ilişkisi için izleyin lütfen."


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