İşte CHP'nin gerçek yüzü! Başörtüsü düşmanı Türkan Saylan'ın ismini bir sokağa verecekler

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Sağlığında, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin başörtülü öğrencilere burs vermediğini açıklayan Türkan Saylan'ın isminin, İstanbul'da bir sokağa verilmesi planlanıyor.

İBB'ye dilekçe verdiler!

Türkan Saylan’ın komşuları, Saylan'ın evinin sokağına onun adının verilmesi için CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye dilekçe verdi. Oda Tv'ye konuşan Boğaziçi Arnavutköylüler Derneği yöneticisi Mehmet Can Akyıldız, başörtüsü düşmanı Türkan Saylan için, "Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlanma ve eğitim savaşçısı ÇYDD Başkanı Türkan Saylan, biz Arnavutköylüler için gurur kaynağıdır." dedi.

Başörtüsü düşmanı Saylan üzerinden AK Parti'yi hedef aldı

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye yaklaşık bir yıl önce dilekçe verdiklerini belirten Akyıldız, AK Parti iktidarını hedef aldı:

"Biz Arnavutköylü komşuları olarak derneğimiz aracılığıyla geçtiğimiz yıl İBB’ye dilekçe verdik. Sokak isimleri büyükşehir belediye meclisi kararıyla değişmekte. Ancak geçtiğimiz Eylül ayında yaptığımız başvurunun üzerinden bir yıl geçmesine rağmen İBB meclisinde gündeme dahi alınmamıştır."

"Bu engelde, İBB meclisinde AKP’lilerin çoğunlukta olmasının etkisini görüyoruz. Zaten, Beşiktaş Belediyesi’nde konu gündeme geldiğinde, AKP’li Meclis üyeleri Türkan Saylan’ın adının sokağa verilmesine karşı çıkmıştı. Umarız Türkan hocamızın doğum tarihi olan 13 Aralık tarihine yetişir ve İBB başkanımızla birlikte sokağımıza tabelamızı asarız."

'Casus gibi aramızda onları istemiyoruz'

Türkan Saylan sağlığında, Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşarak, bir taraftan, "Eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyoruz" derken, diğer taraftan da başörtülü kızlara burs verip, vermedikleri sorusuna karşın sunları söylemişti:

"Hayır. Vermiyoruz. Böyle bir ilkemiz var. O çocukların bir kısmı militan olarak kullanılıyor. Biz de böyle casus gibi aramızda onları istemiyoruz. Baştan söylüyoruz. Herkesin prensipleri var."



