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Gündem İşte CHP’nin çağdaş gençliği… Beklediği icraatlara bak!
Gündem

İşte CHP’nin çağdaş gençliği… Beklediği icraatlara bak!

Yeniakit Publisher
2024-03-24 13:00:00 -

BabalaTV’de konuşan CHP’li bir gencin, “Hangi projeler mesela?” sorusuna verdiği cevap, CHP’nin “çağdaş, ilerici, aydın, modern Türk gençleri” diye itelediği beyni yıkanmış ve gerçek dünyadan soyutlanmış seküler ergenlerin zihin yapısını net şekilde gözler önüne serdi…

 yeniakit.com.tr 

Muhalefetin propaganda aracı haline gelen, Kahramanmaraş depremleri sonrası baraj patladı yalanıyla enkaz çalışmalarının aksamasına neden olan ve insanların kurtarılmasını engelleyen, İslam’a karşı söylemleriyle ön plana çıkan ve muhacirler üzerinden tüm Müslümanları hedef alan Oğuzhan Uğur’un YouTube projesi BabalaTV’de bir CHP’linin “proje” dendiği zaman aklına gelen kıt çerçeve ağızları açık bıraktı.

AK Partili belediyelerin sosyal hizmet anlayışıyla yaptığı yardımlar, açtıkları metrolar, toplu taşımadaki yenilikçi tutumlar, altyapı çalışmaları, kültürel faaliyetler, temizlik çalışmaları, spor ve bilim tesisleri vb. yüzlerce icraatları gündemden düşmezken, CHP’lilerin icraattan anladıkları birkaç sokak köpeği beslemek ve konser düzenlemek…

BabalaTV’de konuşan CHP’li bir gencin, “Hangi projeler mesela?” sorusuna verdiği şu cevap, CHP’nin “çağdaş, ilerici, aydın, modern Türk gençleri” diye itelediği beyni yıkanmış ve gerçek dünyadan soyutlanmış seküler ergenlerin zihin yapısını net şekilde gözler önüne serdi:

Metrolarda tutunma yerlerinde yazılan yazılar, sokak hayvanları, gençler için düşünülen konserler, yani birçok şey sayabilirim.
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