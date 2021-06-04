İşte CHP’nin 6 oku

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Son aylarda Türk siyasi tarihine geçecek nitelikteki skandallarla çalkalanan CHP yönetimi hedef saptırarak skandalların üstünü örtmeye çalışıyor. CHP’nin tepe yönetiminden, teşkilatlarına, belediyelerinden gençlik kollarına kadar her alanda çürümenin önü alınamıyor. Rüşvet, yolsuzluk, taciz, tecavüz ve görevi kötüye kullanma skandalları her gün birbiri ardına patlıyor.

Unutturmaya çalışıyorlar

Erken seçim çağrıları ve ekonomik kriz çığırtkanlığı yapan CHP’nin esas derdi, her gün bir yenisi eklenen skandalları zincirini görünmek hale getirmekten ibaret. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukat Mustafa Kemal Çiçek, yandaş medya organlarına ve ısmarlama istatistik yayınlayan anket firmalarına 650 milyon lira ödendiğini söyleyerek partiden istifa etti. CHP’ye yakın medya organlarına her zaman düzenli para ödendiğini, paralar yetmeyince de bu kez canlı “yayın bedeli” adı altında ilave paralar aktarıldığını anlattı. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, PKK destekçisi imzacı akademisyenlere, aylık 5 bin lira ücret ödemesi yapıldığını itiraf etti. CHP’li Şişli Belediyesi başta olmak üzere birçok belediyede gayri resmi bir fon kurulduğunu söyledi.

Yolsuzluk, korsan anayasa

Terör örgütü PKK’nın siyasi tetikçisi HDP’ye iki bakanlık verileceği, CHP eski milletvekili Dursun Çiçek tarafından açıklandı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in de aynı rezil senaryoyu dillendirmesi kamuoyunda infiale neden oldu. CHP’li, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Yavaş’ın bilgisi dahilinde Sinan Aygün’den 25 milyon lira rüşvet istendiği söylemleri ayyuka çıktı, Yalova Belediyesi’ndeki 30 milyonluk vurgun, Menemen’de 50 milyon ve Ceyhan Belediyesindeki 300 milyonluk vurgun ile birlikte, 405 milyon liralık yolsuzluk skandalı CHP’yi iyice zora soktu. CHP, İstanbul, Bursa ve Muğla teşkilatları başta olmak üzere 18 il ve ilçe örgütünde taciz ve cinsel istismar vakaları patlak verdi. CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar’ın eşcinsel içerikli kaseti olduğu ve genel merkezin söz konusu rezaleti izlediği medyaya yansıdı.

Skandalların partisi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 978 tane ata sahip çıkamadı. Atların kaçak kesim yapan kasaplar tarafından sucuk yapıldığı iddia edildi. İmamoğlu’na bağlı ekipler, Eyüp’te kentsel dönüşüm bahanesiyle yeşil alanın talan edilmesine karşı çıkan bir kadının burnunu kırdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BELKO şirketinde şef olan R.K. İstanbul’dan Ankara’ya uyuşturucu sevkıyatı yaparken yakalandı. İBB Başkanı İmamoğlu’nun yatırım projelerini iptal etmesi nedeniyle çevre alarm verdi. Marmara Denizi’nde müsilajlar görülmeye başlandı.

