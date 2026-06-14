İşte CHP zihniyetinin tam özeti! Trol Atilla bile zıp zıp Mahir’i sakız gibi çiğnedi

Milli irade hazımsızı CHP’de ihraç dalgası ve koltuk savaşları sürerken, yalan üzerine kurulu ittifakların kirli çamaşırları bir bir ortaya dökülüyor.

Mutlak butlan kararıyla yeniden partinin başına geçen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı ifadeler ve ağır ithamlar gündeme bomba gibi düştü.

Başarır, daha milletvekili bile olmadan önce 2020 yılında Veli Ağbaba’ya Kılıçdaroğlu için, “Bu acayip bir adam, doğruları söylemiyor bize. Çok yalan söylüyor” dediğini iddia etti. Aynı zamanda Başarır, "Kemal Bey maalesef çok kötü bir projeymiş" ifadesini kullandı.

Pavyon köşelerinde satın alınan delegeler eliyle şaibeli kurultayda Kılıçdaroğlu’nu devirdikten sonra zıplayarak kutlama yapan Ali Mahir Başarır, CHP’liler tarafından bile “Zıp Zıp Mahir” ismiyle anılıyor.

“CHP TROLÜ” BİLE İSYAN ETTİ

Parti içindeki bu riyakarlık ve samimiyetsizlik patlaması, “CHP trollerinin” bile sabrını taşırdı. Ali Mahir Başarır’ın ekranlarda dürüstlük taslayıp “Ben Kılıçdaroğlu’nun düzenin adamı olduğuna inanıyorum” şeklindeki günah çıkarma seanslarına, uzun süre CHP’nin sosyal medya borazanlığını yapan Atilla Taş bile adeta isyan etti.

Taş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 2023 seçimlerinde Mansur Yavaş’ın anketlerde birinci çıkmasına rağmen Kılıçdaroğlu’nun adaylığını mecburiyetten desteklediklerini söyleyen Başarır’ın yalanlarını yüzüne vurdu.

O dönem kendilerini eleştirenlere "hain" ve "FETÖ’cü" damgası vuranların bugün sütten çıkmış ak kaşık gibi davranmasını eleştiren Taş, “Madem böyle bir şey vardı, yalanını gördün. Kardeşim niye istifa etmedin?” diyerek partideki ikiyüzlülüğü açıkça deşifre etti.

FETÖ’den hapis yattıktan sonra CHP’nin kapısından ayrılmayan ancak yaşanan son gelişmelerde Ali Mahir gibi isimlere de tahammül edemeyen Atilla Taş yayınladığı videoda şunları söyledi:

“Başarır, ‘Ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun düzenin adamı olduğuna inanıyorum’ falan diyor.

2023 seçimlerinde yüzlerce kamuoyu yoklaması yaptırıldı. Hepsinde Mansur Yavaş 1. olduğu halde, Kılıçdaroğlu aday olunca mecburen destekledik.

Eleştirenlere hain demediniz mi, FETÖCÜ demediniz mi? Dediniz.

O zaman siz bunu istediniz ve alkışladınız. Madem böyle bir şey vardı, yalanını gördün. Kardeşim niye istifa etmedin?

Niye demedin, ‘Bu adam yalancı, peşinden gidilmez’ diye.”

Proje dediği Kılıçdaroğlu'na yıllarca alkış tuttu

Makam ve koltuk hırsı için milletin gözünün içine bakarak yalan söyleyenlerin maskesi düşerken, CHP’nin içine düştüğü aciz durum bir kez daha tescillenmiş oldu.

Kılıçdaroğlu’nun "proje" olduğunu iddia eden ancak koltuğunu kaybetme korkusuyla yıllarca bu "projeye" alkış tutan Başarır ve avanesinin tiyatrosu yerle bir oldu. Hatta kendi “trolleri” bile CHP’lilere dayanamaz hale geldi.

Menfaatleri bittiğinde birbirlerini en ağır ithamlarla arkadan hançerleyen şer odaklarının, Türkiye’yi yönetme iddiasının ne kadar büyük bir felaket senaryosu olduğu ve kendi içlerinde nasıl bir çürüme yaşadıkları bu ibretlik kavgayla bir kez daha tescillendi.