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Gündem İşte CHP zihniyeti! Halka tepeden bakan Zülfü Livaneli'den Anadolu insanına hakaret
Gündem

İşte CHP zihniyeti! Halka tepeden bakan Zülfü Livaneli'den Anadolu insanına hakaret

Yeniakit Publisher
2024-03-04 18:27:00 -
İşte CHP zihniyeti! Halka tepeden bakan Zülfü Livaneli'den Anadolu insanına hakaret

CHP’de bir dönem siyaset yapan ve terör sevici Selahattin Demirtaş'a güzellemelerde bulunduğu sözleriyle tepki toplayan şarkıcı Zülfü Livaneli, bu kez de Anadolu insanının her gelene boyun eğen menfaatçiler olduğunu söyleyerek millete hakaret etti.

Oksijen Gazetesi'nde bir yazı kaleme alan Zülfü Livaneli, millete hakaret ederek skandal ifadelere yer verdi. Anadolu insanının her gelene boyun eğen menfaatçiler olduğunu öne süren Livaneli, Kurtuluş Savaşı’ndaki direnişi de küçümseyerek, ordunun yarısının firar ettiğini, başarının sadece komutanlarda olduğunu yazdı.

Livaneli, "Başkanım, amirim, bakanım, komutanım, valim, canım ciğerim" başlıklı yazısında İngilizce ve Fransızca'da siyasi yetkililere ‘’Bay Başkan’’ diye hitap edildiğini ancak bu durumun Türkiye'de pek hoş karşılanmadığını bizim ülkemizde ‘’Sayın Belediye Başkanı’‘ değil ‘’Sayın Başkanım’’ diye hitap edildiğini söyledi.

Anadolu insanına hakaret etti

Bu durumun nedenini kendince açıklayan Livaneli, cevabın ‘’Gelen ağam, giden paşam’’ sözünde saklı olduğunu belirterek Türk insanına yönelik skandal ithamlarda bulundu. Anadolu'nun dünyanın en çok çiğnenmiş, halklarının en çok ezilmiş bölgesi olduğunu iddia eden Livaneli, 1000 yıl boyunca Haçlı saldırılarına karşı 50 milyon şehit vermiş Anadolu insanının Haçlılara “Aman boyuna posuna, askerine kurban olayım buyur, emret” diyerek kabullendiği yalanını şu sözlerle dillendirdi;

Bir köyün ahalisi, bir gün bakıyor demir zırhlar içinde birtakım atlılar gelmiş. ‘’Buyur Bey sen kimsin?’’ diye sorunca ‘’Haçlılar’’ cevabını alıyor ve başlıyor ona güzellemeler yapmaya. ‘’Aman boyuna posuna, keklik sekişli atına, yer götürmez askerine kurban olayım. Buyur paşam, emret…’’

Başka bir gün onlar gidiyor birtakım palalı, sarıklı adamlar geliyor: ‘’Bize Osmanlı derler…’’
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Mekanizma hemen çalışmaya başlıyor: ‘’Aman paşam hoşgeldin, safalar getirdin. Neydi o Haçlı denen gavur dölleri öyle. Buyur emret paşam. Sarığına sakalına kurban olduğum.’’

Başka bir gün çekik gözlü adamlar dalıyor köye: ‘’Bize Timurlu derler. Yakar yıkarız burayı.’’

‘’Aman aman ceylan gözlü kumandanım, emirim. Buyur baş köşeye, bizi Osmanlı denenlerin zulmünden kurtardınız ya Allah sizden razı olsun.’’

Livaneli, Anadolu insanının müthiş bir dil becerisiyle ‘’Gelen ağam, giden paşam’’ demenin binbir zengin söyleyişini bulduğunu söyledi.

Kurtuluş Savaşı küçümsemesi

Türk halkına yönelik ithamları bunlarla da sınırlı kalmayan Livaneli, Türkiye'nin dillere destan olan Kurtuluş Savaşı zaferini de küçümsedi. Kurtuluş Savaşı esnasında ordunun yarısının firar ettiğini iddia eden Livaneli, başarının ise sadece komutanlarda olduğunu söyledi. Livaneli, bu iddiasında ise şu ifadeleri kullandı:

Peki madem böyle, Kurtuluş Savaşı nasıl verildi diyeceksiniz ama hepimiz gerçeği biliyoruz. Eğer harbi örgütleyen komutanlar olmasaydı, ordunun neredeyse yarısının firar ettiği bir halkla ne yapılabilirdi? İstiklal Mahkemeleri asker kaçakları için kuruldu, Tekalif-i Milliye Kanunu ile halkın malına mülküne el kondu. Elbette yurtsever bir kesim de vardı.

Millete gerici demişti

CHP destekçisi Zülfü Livaneli'nin 31 Mart darbe teşebbüsüne atıf yaparak "Ya gerici ordular, avcı taburları ya da hareket ordusu kazanacak" sözlerinin ardından CHP'li İmamoğlu’nun elini tutarak, “Hareket ordusunun kazanacağına ben inanıyorum.” ifadelerini kullanması büyük tepki çekmişti.

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