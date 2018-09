İşte CHP yönetimindeki İş Bankası’nın ‘İş’leri: Hain Can Dündar’a faizsiz 4 milyon TL

Muhammet Kutlu Ankara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği İş Bankası’ndaki Atatürk hisselerini CHP’nin kontrol etmesi konusu hâlâ tartışılıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın açıklaması sonrasında “Kenan Evren de denemişti alamamıştı” diyerek hisselerden kamu yararına bile vazgeçmeyeceklerini ortaya koymuştu. Bakın İş Bankası yönetiminde 4 tane CHP’li olunca ne oluyor…

SORUŞTURMADA ÇIKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İş Bankası’ndaki varlıklarının sembolik olduğunu iddia ederken, 2016 Nisan ayında basında yer alan bir haber, yönetimde etkili olan 4 CHP’linin ne “İŞ”ler çevirdiğini gözler önüne sermişti.

2 yıl önceki haberlerde, bankanın vatan haini Can Dündar’a ‘sıfır faizle’ ve ödeme planı olmadan 4 milyon TL finansman kredisi verdiği ifade ediliyordu. MİT TIR’larını araştıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İrfan Fidan’ın elde ettiği bu bilgiler dosyaya girerken, İş Bankası’ndan olayı yalanlayan bir açıklama gelmemesi dikkat çekmişti.

İŞTE ELE VEREN HABER

2016 Nisan ayı başında tüm yayın organlarına yansıyan haber şu bilgileri içeriyordu: “MİT TIR’larının durdurulmasını araştıran İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili İrfan Fidan’ın elde ettiği belgeler soruşturma dosyasına girdi. Gezi Parkı olaylarından bir hafta önce Can Dündar tarafından satın alınan arazi için Türkiye İş Bankası’ndan 4 milyon liralık finansman kredisi kullanıldığı belirlendi. Yüksek miktardaki bu kredinin banka tarafından Can Dündar’a 36 ay vadeyle ancak ‘sıfır faizle’ verildiği tespit edildi. Aynı bankadan başka bir vatandaş kredi istese, 4 milyona ek olarak 1 milyon 250 bin TL faiz ödemek zorunda” Üstelik bu servet miktarındaki para, ödeme plansız Dündar’a verilmiş. Tabi CHP’lilerin medarı iftiharı olarak bilinen Can Dündar gibi bir isim isteyince akan sular durduğu için, sade vatandaşlara uygulanan şartların hiçbiri uygulanmadı. İşte siyasi partilerin banka hissedarı olması bu tür çarpık finans ilişkilerine yol açıyor.

GEZİ’DEN ÖNCE ALMIŞ

Konuyla ilgili haberlerde şu bilgiler yer alıyor: “Dündar’ın para trafiğinin odağında Çengelköy’de satın aldığı bir arazi bulunuyor. Gezi Parkı olaylarından bir hafta önce Can Dündar tarafından satın alınan arazi için Türkiye İş Bankası’ndan 4 milyon liralık finansman kredisi kullanıldığı belirlendi. Yüksek miktardaki bu kredinin banka tarafından Can Dündar’a 36 ay vadeyle ancak ‘sıfır faizle’ verildiği tespit edildi. Aynı bankadan başka bir vatandaş kredi istese, 4 milyona ek olarak 1 milyon 250 bin TL faiz ödemek zorunda.

0 FAİZLİ BALLI KREDİ

‘Casusluk’ sanığı Can Dündar, yüzde 0 faizli 4 milyon TL’lik krediyi 2013’ün mayıs ayında Türkiye İş Bankası’nın Kavaklıdere Şubesi’nden kullandı. Başka bir vatandaş aynı miktarda krediyi bugün kullansa yaklaşık 1 milyon 250 bin TL faiz ödemek zorunda. O günün faiz oranlarına göre ise bu tutar yaklaşık 1 milyon liraya tekabül ediyor. ‘Cari hesap’ biçiminde verilen kredi için ayrıca belirli bir ödeme planı konmadı ve Dündar’a 12 Mayıs 2016’ya dek istediği zaman ödeme imkanı tanındı. Bankanın Can Dündar’a verdiği kıyak kredi, Çengelköy’deki arazinin sahibi Eskidji Yönetim Kurulu Başkanı Dikran Masis oğlu Masis Mark’ın aynı bankadaki hesabına 2 milyon 250 bin dolar olarak havale edildi.

VİLLA İÇİN KULLANMIŞ

2013 yılında 6 milyon TL karşılığında Çengelköy’de arazi alan Can Dündar’ın, MİT TIR’ları ile ilgili ihanet manşeti sonrası Rönesans Evleri’ndeki villasını sattığı, hem de satış işleminin manşeti izleyen günlerde gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. Evi satın alan kişilerin ise MİT TIR’larını durduran ve soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan Tümgeneral Hamza Celepoğlu’nun avukatı Sönmez Ahi ve ortağı Bekir Mustafa Yılmaz olduğu tespit edilmiş, olayda rol alan 4 avukat tutuklanmıştı.