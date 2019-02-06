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İşte CHP ve İP’in yol arkadaşları

Adana'da HDP İl Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında açlık grevi yapıldı. Açlık grevine HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün de destek verdiği ortaya çıktı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:24

Adana'da HDP İl Başkanlığı binasında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında açlık grevi yapanlara HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve Adana Milletvekili Kemal Peköz'ün de destek verdiği ortaya çıktı. Terörist başı Abdullah Öcalan’a sözde uygulanan tecridin kaldırılmasını bahane ederek tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevi başlatanLeyla Güven’e destek olmak için HDP il binasındaki terörist başı Öcalan’ın fotoğrafının altında fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaşarak greve destek veren şahıslar olduğu ileri sürüldü. Bu şahıslar arasında sosyal medyada kullanılan fotoğraflarda bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının altında Diyarbakır HDP Milletvekili Remziye Tosun ve Adana HDP Milletvekili Kemal Peköz'ün de olduğu görüldü. Adana polisi bu fotoğraflardan dolayı operasyon yapmış, Mehmet Ali G., Olcay S., Hasan K., Suphiye B. ve Güley B. gözaltına alınmıştı. Zanlılar nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından, adli kontrol ve yurtdışı yasağı tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 09:24
  1. HDP İl Başkanlığı
  2. Abdullah Öcalan
  3. HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun
  4. Adana Milletvekili Kemal Peköz
  5. Terörist başı Abdullah Öcalan
  6. Leyla Güven
  7. HDP
  8. PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan
  9. Diyarbakır HDP Milletvekili Remziye Tosun
  10. Adana HDP Milletvekili Kemal Peköz
  11. adli kontrol

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