İşte CHP-Milli Gazete ilişkisini anlatan fıkra: Bir tilki karganın yanına gelip…

CHP'li belediyelerden reklam alan Milli Gazete'nin Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunu görmezden gelmesi 'Reklam aldıkları için mi haber yapmıyorlar?' sorusunu akıllara getirdi.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında, Milli Gazete'nin son tutumunu değerlendirdi.

Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "Biz siyasetin derinliklerine inerek AK Parti’ye de eleştirimizi yapıyoruz. Ama Milli Gazete, Kadıköy Belediyesinden reklam alıyor. Kadıköy Belediyesi’ndeki rüşvet olaylarını haber yapmıyor. Milli Gazete bizim bildiğimiz bir Milli Görüş’ün gazetesidir. Refah Partisi kapatıldığı sırada Vural Savaş nerede siyaset yapmak istedi? DSP’de yani nerede CHP’de. Böyle bir CHP zihniyeti karşımızda duruyor. Fazilet Partisi’ni kapatanlar kim? Sabih Kanadoğlu iddianameyi hazırladı. Ondan sonra anayasa üyeleri kapatma kararı verdiler. Şimdi CHP Belediyeleri ölümüne Milli Gazete diyor. Meşhur bir fıkra var. Karganın ağzında peynir varmış. Tilki aşağından gelmiş. Sen ne güzel şarkı söyleyen birisin demiş. Karga şarkıyı söyleyince ağzındaki peynir düşmüş. Karga peyniri alıp gitmiş. Şimdi Milli Gazete’de bu kadar basit, herkesin bildiği bir tuzağa nasıl düşüyor. İlanı alırsın, ‘Kadıköy Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlendi’ dersin. Sen de birinci sayfada değil de ikinci sayfada görürsün. O reklamın karşılığında o haberi görmezden mi geliyorsun, diye adama sorarlar" dedi.