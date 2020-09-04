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Siyaset İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti
Siyaset

İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi esnafı, belediyenin ilgisizliği nedeniyle çöp dağları oluşmasına tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-09-04 15:27:00 -
İşte CHP belediyeciliği! Vatandaş çöp dağlarına isyan etti

İzmir'in Çiğli ilçesinde son birkaç gündür belediye ekiplerinin çöpleri toplamaması bölgedeki esnafa isyan ettirdi. 

Çiğli’deki Ata Sanayi Sitesi’ndeki çöp kutuları taştı, yollara kadar yayılan çöpler büyük kirliliğe neden oldu. Vatandaşlar tarafından kullanılan ve taşan çöpe atılan kutu, ambalaj, şişe gibi birçok katı atık, bölgede dayanılamayacak kadar pis koku oluşturdu. Ata Sanayi Sitesi’nde çalışan esnaf, belediyenin birkaç gündür çöpleri toplamadığını söyledi. Belediyeye tepki gösteren esnaflar, çöplerin arasında farelerin gezmeye başladığını belirtti. Bölge esnafı, fareleri kendi imkanlarıyla yakaladı.

Belediye telefonlara bakmıyor

Sitede otomobil yedek parça işinde çalışan Göktuğ Özçınar, görüntülerin İzmir’e yakışmadığını söyledi. Şehrin güzel olduğunu belirten Özçınar, bölgenin bakımsız olduğunu ifade etti. Belediyeyi aradıkları zaman cevap verilmediğini söyleyen Göktuğ Özçınar, “Geri dönüş sağlanmıyor. Çöpler kokuyor, dükkanlarda fareler oluyor. Uğraşıyoruz. Müşteri kaybı yaşıyoruz. Esnaf olarak belediyenin biraz daha iyi çalışıp, esnafı düşünmesini istiyoruz. Yollar ve kaldırımlar çok kötü. Her yer çukur” dedi.

Çiğli büyükşehire, büyükşehir Çiğli’ye yönlendiriyor

Sanayide çalışan bir başka esnaf Utku Demirağ ise, çöplerin fotoğraflarını çekip belediyeye gönderdiklerini, birkaç kamyonun siteye yollandığını söyledi. Demirağ, gelen kamyonların sadece ön taraftaki çöpleri aldığını, diğer konteynerlere dokunmadan gittiğini belirtti. Sanayi sitesi olduğu için çöplerin her gün toplanması gerektiğini vurgulayan Demirağ, “Çiğli Belediyesi'ni arıyoruz, Büyükşehir'e yönlendiriyor. Büyükşehir'i arıyoruz, Çiğli'ye yönlendiriyor. Belediyelere sesleniyorum, bizim Ata Sanayi halkının çöp sıkıntısıyla ilgilensinler” diye konuştu.

İşçiler grevde

DHA’nın haberine göre, Ata Sanayi Sitesi’ndeki esnaflardan Nezih Gökçen, her sene belediye görevlilerinin grev yaptığını  ve çöpleri toplamadıklarını belirterek, “Buranın pisliğinden bıktık. Çöp kutuları taşıyor, koku oluyor. Bazen arabalar bile zor geçiyor” dedi.

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