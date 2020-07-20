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Spor

İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi! Görüşmeler sürüyor

Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye gitmek üzere olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 23:52:00 - 2020-07-21 00:08:02
İşte Cengiz Ünder'in yeni adresi! Görüşmeler sürüyor

Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, kulüp tarihinin rekor ayrılığı Roma'nın yıldızı Cengiz Ünder'in yeni takımını açıkladı.

TRT Spor'a konuşan Gümüşdağ, "Cengiz Ünder'i 15 milyon euroya sattık. Napoli'ye gitme durumu var, görüşülüyor bildiğim kadarıyla. Oradan da bize gelecek para var, 5 milyon euro kazanma durumumuz var" ifadelerini kullandı.

İtalyan basını, son günlerde Cengiz Ünder'in peşinde Napoli ile birlikte Everton'ın olduğunu yazarken, milli oyuncunun 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olacağını belirtiyordu.

Başakşehir, Cengiz Ünder'in transferinden yüzde 20 pay alacak.

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