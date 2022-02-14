İşte CeHaPe’nin iğrenç zihniyeti! İstanbul trafiğini rahatlatacak proje inşaatı harabeye dönüştü!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “40-50 bin araç geçecek diye bu tünele para harcayamam” dediği, Dolmabahçe-Levazım Tüneli İBB tarafından kaderine terk edildi.

Vatandaşların talebi doğrultusunda yapımına başlanmıştı

AK Parti döneminde bölgedeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmak için vatandaşların talebi doğrultusunda projelendirilen ve yapımına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'yle, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçların; Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilmesi ve 70 dakikalık yolun 5 dakikaya düşürülmesi amaçlanıyordu.

Ancak ne yazık ki CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin aldığı skandal karar sonrası proje durduruldu. Vatandaşların da tepkisini çeken kararla ilgili Ekrem İmamoğlu “40-50 bin araç geçecek diye bu tünele para harcayamam” ifadelerini kullanmıştı.

CHP yönetiminde yarım bırakılarak rafa kaldırılan sayısız İBB projelerinden biri olarak tarihe geçen Dolmabahçe-Levazım Tüneli kaderine terk edilince inşaat alanındaki bu harebeye dönmüş çirkin görüntüler ortaya çıktı: Hurdaya yığınına dönmüş beton mikseri ve çürüyen inşaat vatandaşlar tarafından tepki gördü.

Projenin detayları

AK Partili İBB döneminde inşasına başlanan Dolmabahçe-Levazım Tüneli, iki ayrı tüp şeklinde projelendirildi. Her biri 3.850 metre uzunluğuna sahip tünelin toplam uzunluğu 7.700 metre. Her bir tüpte 2 şeritli yol planlandı.

Proje sayesinde; Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar; Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekti. Böylece Dolmabahçe-Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecekti.

220 milyon TL’lik yatırım yapılmıştı

AK Parti döneminde yapımı hızla devam eden projede, tünelin 1.400 metrelik kısmının imalatları tamamlanmıştı. Bugüne kadar da yaklaşık 220 milyon TL'lik yatırım yapılmıştı.





Çevre kirliliğini önemli ölçüde azaltacaktı

Prof. Dr. Halit Özen, 2018'de yapımına başlanan ancak sonra durdurulan Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nin tamamlanması durumunda çevre kirliliğini azaltacağını, ulaşıma önemli bir alternatif olacağını ifade etmişti.

Kaynak: Haber7