İşte çarpıcı anket sonuçları! Türk Halkı bozkurt işaretine ne diyor?

Areda Survey araştırma şirketi, Merih Demiral'ın Türkiye-Avusturya maçında yaptığı bozkurt işareti ve sonrasında yaşanan olaylarla ilgili bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 77,2'si Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt işaretini ırkçı bir hareket olarak görmüyor. Yüzde 22,8'i ise bu fikre katılmıyor ve ırkçı bir hareket olarak değerlendiriyor. Yüzde 79'u bu işaretin Avusturya'da yasak olmasını yanlış bulurken yüzde 67,3'ü Avrupa'da yaşayan Türklere karşı ırkçılık yapıldığını savunuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 79'u, Türklere özgü olan bozkurt işaretinin Avusturya'da yasak olmasına tepkili. Yüzde 21'i ise bu yasağı doğru buluyor.

Araştırmada, Türklerin Avrupa'daki varlığı da irdeleniyor ve katılımcıların yüzde 67,3'ü, Avrupa'da yaşayan Türklere karşı ırkçı bir tutumun var olduğunu söylüyor. Yüzde 32,7'sine göre ise Avrupa'da böyle bakış açısı yok.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye-Avusturya maçında yaşanan olaylardan sonra şampiyonayı takip etmek için Almanya'ya gidecek olması, Türk halkının yüzde 72,8'i tarafından memnuniyetle karşılanıyor ve Erdoğan'ın takımına ve ülkesine sahip çıktığını göstermeye gittiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 27,2'si ise, bu kararı yanlış bulduğunu ifade ediyor ve Erdoğan'ın Avrupa şampiyonasına gitmek istemesinin olayları daha da artıracağını düşünüyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Türkiye genelinde 2 bin 962 kişinin katıldığı ve 04-5 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile 'Areda Survey'in Profil Bazlı Dijital Paneli' kullanılarak gerçekleştirildi.