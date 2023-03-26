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Yaşam İşte Canan Karatay'ın kendisine ikizi gibi benzeyen kadınla diyaloğu
Yaşam

İşte Canan Karatay'ın kendisine ikizi gibi benzeyen kadınla diyaloğu

Yeniakit Publisher
2023-03-26 12:39:00 -
İşte Canan Karatay'ın kendisine ikizi gibi benzeyen kadınla diyaloğu

Prof. Dr. Canan Karatay’ın, kendisine ikizi gibi benzeyen bir kadınla karşılaşması ve ikili arasındaki diyaloğun samimiyeti izleyenlere tebessüm ettirdi.

Kendisine benzeyen kadınla karşılaştı… Aralarındaki diyalog gülümsetti

Prof. Dr. Canan Karatay’ın, kendisine tıpatıp benzeyen bir kadınla karşılaşması ve ortaya çıkan diyaloğun samimiyeti izleyenlere tebessüm ettirdi.

Sağlıklı beslenme ve diyet üzerine yaptığı açıklamalarla tartışmalara neden olan Karatay, kendisine tıpatıp benzeyen bir kadınla karşılaştı.

Eski tarihli videoda Canan Karatay ile kendisine benzeyen kadın arasındaki samimi diyalog, izleyenleri gülümsetti.

Videoda Canan Karatay, kendisine benzeyen kadına önce yaşını soruyor. “70” cevabını alan Karatay, “Ben de 75 yaşımdayım. Aynı yaşta sayılırız” diyerek karşılık veriyor.
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Karatay, sağlığını sorduğu kadına, “Sağlıklısınız maşallah. Biz eski toprağız. Gençken sağlıklı beslendiğimiz için şimdi onu kullanıyoruz. Hep doğal beslendik. Hiç ithal bir şey yemedik” derken, kadın ise, “Ekmeğimizi bile babaannemiz yapardı” diye karşılık veriyor.

Canan Karatay ise, “O ekmeklerle köfte yapmak için, kuruduğu zaman yarım gün suda bekletirdik ki yumuşasın, şimdiki ekmekler…” dedi. Bunun üzerine kendisine benzeyen kadın, “… Suya girmeden yumuşuyor” diyerek Karatay’ın sözünü tamamladı.

Videonun devamında ise Canan Karatay, şöyle konuşuyor:

"Biz aynı yaştayız. Sağlıklı beslenmişiz, sağlıklı büyümüşüz, sağlıklı yaşamışız. Öyle dakika başı imtihana girip çıkmamışız. Aklımız da beynimiz de yerinde. Bol bol tereyağı yemişiz."

Karatay'ın tereyağı yediklerini söylemesi üzerine, Karatay'a benzeyen kadın, "Hayatımda margarin yemedim" diye karşılık veriyor.

Karatay da "Ben de hayatımda margarin yemedim" diyerek karşılık veriyor.

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