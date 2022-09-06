İşte Can Ataklı'yı çıldırtacak iki video!

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı etkinlikleri kapsamında okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti, Can Ataklı'yı rahatsız etti. Ataklı, Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda, törende Kur'an-ı Kerim okunmasını hedef aldı.

Peygamber ocağı Türk ordusundan bihaber Ataklı, törendeki görüntüleri, "Ben anlayamıyorum. Elbette her komutan inançlı olabilir, namazında niyazında olabilir, son derece dindar olabilir. Ama arkadaş ne oluyor yahu? Ordu komuta böyle eller havada Kur'an okunuyor... 30 Ağustos Kur'an ile kutlanıyor artık. Olmaz!!! Birtakım saçma sapan cahil cühela var... 'Abi neden?' Yok öyle bir şey!!!" sözleri ile eleştirdi.

Hadi Özışık, Youtube canlı yayınında Can Ataklı'nın sözlerini değerlendirdi.

Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir etkinlikte imam olarak kıldırdığı namazın görüntülerini ve bir askerimizin okuduğu Kur'an-ı Kerim tilavetini yayınlayan Özışık, "İşte Can Ataklı'yı çıldırtacak iki görüntü daha." ifadelerini kullandı.