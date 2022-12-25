İşte Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı! Hayırlı olsun...

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü adı LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Leicester City'de misyonunu tamamladığı için ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncunun transferi devre arasında açıklanacak.

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in transfer listesine girmişti. Bu sezon Leicester City ile 1'i lig, 1'i de kupa olmak üzere sadece 2 maçta görev yapan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecekti. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Çağlar, İspanyol devi ile her konuda anlaşma sağladı.

İspanyol basının yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Çağlar'ı sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti. Haziran ayında sözleşmesi sona erecek milli savunmacının, ocak ayında düşük bir bonservis bedeliyle kadroya katılacağı ifade edildi.