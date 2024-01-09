İşte büyükşehirlerin 2023 kaza raporu! En çok kaza buralarda oluyor

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılında ana yollarda trafiği etkileyen 33 bin 405 kaza meydana geldi. Bu kazaların 15 bin 710’u İstanbul’da, 7 bin 402’si Ankara’da, 10 bin 293’ü İzmir’de gerçekleşti. İstanbul’da en çok kaza 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde olurken Ankara’da Anadolu Bulvarı, İzmir’de ise Hilal Köprüsü ilk sırada yer aldı.

Kazaların profili şöyle

Radyo Trafik Yolda navigasyon uygulamasına, 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’den ana yollarda ve trafiği etkileyen toplam 33 bin 405 kaza bilgisi işlendi. 33 bin 405 kazanın 15 bin 710’u İstanbul’da gerçekleşti. Bu kazaların 43’ü ölümle sonuçlanırken bin 322 kazada ise yaralılar vardı. İzmir’de ise 10 bin 293 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalardan 94’ü ölümlü, bin 443’ü yaralanmalı olarak kayda geçti. Ankara’da da toplam 7 bin 402 kaza meydana geldi. Bu kazalardan 20'si ölümlü, 359'u yaralanmalıydı.

En çok mayısta kaza oldu

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 2023 yılında ana yollarda ve trafiği etkileyen kazalar aylara göre dağıtıldığında mayıs ayı dikkati çekiyor. İstanbul’da 2023 yılında en çok kaza yapılan ayın mayıs olduğu görüldü. Mayıs ayında bin 508 kaza kayıtlara geçti. Kentte en az kaza yapılan ay ise şubat oldu. Şubatta toplam bin 13 kaza kaydedildi.

En çok kaza nerelerde?

İstanbul’da, ana yollarda ve trafiği etkileyen kazaların en çok gerçekleştiği yerler şöyle:

15 Temmuz Şehitler Köprüsü – 246 kaza

D100 Küçükçekmece - 207 kaza

D100 Haramidere – 193 kaza

D100 Merter - 163 kaza

FSM Köprüsü - 178 kaza

D100 İncirli – 149 kaza

TEM Dudullu – 140 kaza

D100 Şirinevler – 139 kaza

TEM Ispartakule – 138 kaza

TEM Halkalı – 135 kaza



Ankara’da, ana yollarda ve trafiği etkileyen kazaların en çok gerçekleştiği yerler şöyle:

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Anadolu Bulvarı – 475 kaza

İstanbul Yolu – 367 kaza

Eskişehir Yolu – 347 kaza

Konya Yolu – 342 kaza

Ayaş Yolu – 284 kaza

Samsun Yolu – 267 kaza

Sanayi Bulvarı – 98 kaza

Havaalanı Yolu – 91 kaza



İzmir’de, ana yollarda ve trafiği etkileyen kazaların en çok gerçekleştiği yerler şöyle:

Hilal Köprüsü - 242 kaza

ESBAŞ Alt Geçidi – 234 kaza

DGM Köprüsü – 219 kaza

Gaziemir Alt Geçidi – 218 kaza

DGM-Hilal Köprüsü arası - 214 kaza

Tepecik Köprüsü - 196 kaza

Tepecik-Su kemerleri – 177 kaza

Pınarbaşı-Dökümcüler – 176 kaza

Bayraklı Tünelleri – 162 kaza

Ankara Caddesi yan yol – 155 kaza