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İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı! 2.5 yıllık anlaşma sağlandı

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz'ın eski takımı Beşiktaş ile anlaştığı belirtildi.

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:50
İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı! 2.5 yıllık anlaşma sağlandı

Forvet arayışlarında Burak Yılmaz'ı listenin başına yazan Beşiktaş yönetimi, bu transferde ilk somut adımı atmaya hazırlanıyor. Tarafların önümüzdeki Pazar günü biraraya gelerek anlaşma zemini arayacağı, görüşmenin başkanlar düzeyinde olacağı belirtildi.

Prensipte anlaştı!

Bordo-mavililerde kaleci Onur Recep Kıvrak'la birlikte süresiz kadro dışı kalan Burak'ın eski takımı Beşiktaş'a dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Özellikle siyah-beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş'in bu transferi çok istediği belirtildi.

İddialara göre de Beşiktaş, Burak Yılmaz ile prensipte 2.5 yıllık anlaştı. Burak Yılmaz, Trabzonspor'a ilk transfer olduğu dönemde, Şenol Güneş yönetiminde ilk gol krallığını (33) yaşamıştı. (Sabah)

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:50
  1. Burak Yılmaz
  2. Trabzonspor
  3. Beşiktaş
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