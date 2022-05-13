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Medya İşte bunları topluma aşk diye pazarlıyorlar! ‘Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım'
Medya

İşte bunları topluma aşk diye pazarlıyorlar! ‘Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım'

Magazin medyası tarafından pohpohlanan ve yaşadıkları gayrimeşru ilişkiler 'aşk' şeklinde pazarlanan şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi'nin iğrençlikleri ayyuka çıktı. Derici, ihanet yüzünden ikinci kez ayrıldığı Cem Belevi'nin kendisi hakkında, "Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım, şu takvimi doldurayım" dediği ses kayıtlarının olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 17:22:00 - 2022-05-13 17:26:49
İşte bunları topluma aşk diye pazarlıyorlar! ‘Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım'

Toplumun temel ahlaki kurallarının hiçe sayıldığı kokuşmuş magazin mahallesindeki rezilliklere bir yenisi daha eklendi. İhanet yüzünden gayrimeşru ilişkilerini ikinci kez sonlandıran Derici, elinde Cem Belevi'nin kendisi hakkında, "Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım, şu takvimi doldurayım" dediği ses kayıtlarının olduğunu söyledi.

Cem Belevi ile ihanet yüzünden ikinci kez ayrılan İrem Derici'nin dün akşam verdiği konserde bir erkek, Belevi'yi kastedip "O kaybetti" diyerek bağırdı. Şarkı söylediği esnada bu sözleri duyan Derici ise sahnede gözyaşı döktü.

İhanet yüzünden ikinci kez ayrıldılar

Geçtiğimiz sene gayrimeşru ilişki yaşamaya başlayan İrem Derici ile Cem Belevi, ihanet yüzünden ikinci kez ayrıldı. Belevi'nin ihaneti kabul etmemesine sinirlenen Derici, elinde şarkıcıya ait ses kayıtlarının olduğunu söyledi. 

Belevi ile ayrılan Derici, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi.

"Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım"

Önceki akşam konser verdiği mekanda Derici'ye cevap veren Belevi ise, "Yürütemedik, olmadı. Adam gibi de seven bir adamım. Asla aldatma cümlelerini kabul etmiyorum. Onu hala çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat" dedi.

Belevi'nin ihaneti kabul etmemesine sinirlenen Derici elinde popçunun kendisi hakkında "Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım, şu takvimi doldurayım" dediği ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Derici'nin bu sözlerine karşılıksız kalmayan Belevi, "Herkes haddini bilsin" diyerek tepki gösterdi.

 

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