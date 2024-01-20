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Ekonomi İşte bu yılın yatırım önerisi! Konut ve altından daha fazla kazandıracak!
Ekonomi

İşte bu yılın yatırım önerisi! Konut ve altından daha fazla kazandıracak!

Yeniakit Publisher
2024-01-20 08:56:00 -
İşte bu yılın yatırım önerisi! Konut ve altından daha fazla kazandıracak!

Bu yıl bu yatırım aracının popüler olacağı, konut ve dövizden daha fazla kazandırabileceği tahminlerine yer verildi.

Yatırımcılar birikimlerini değerlendirmek için döviz ve konut gibi araçlara yönelirken sektörel temsilcilerden gelen alternatif öneriler ise yeni alanlara kazanç kapısı aralıyor..

Türkiye ve dünya ekonomisinin nabzını tutmak için başlatılan ‘Nef Yatırım Sohbetleri’nin ikincisi Bursa’da gerçekleşti. Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, 2024’te de en çok arsanın konuşulacağına dikkat çekerek, ‘Altyapısı ve bürokratik süreçleri tamamlanmış arsaların daha fazla talep görmeye devam edeceği’ mesajını verdi.

Enflasyon yıldızını parlattı

Türkiye ve dünya ekonomisini nelerin beklediğinin tartışıldığı özel etkinlikte, Timur, Türkiye’de emlak piyasasının Avrupa’da lider olduğuna işaret ederek, enflasyonist ortamda arsanın yıldızının parladığın, 2024’te de bu durumum devam edeceğimin mesajını verdi. Arsaya talebin yine yüksek olacağını kaydeden Timur, 2023’te arsanın konuttan, altından, dövizden ve borsadan daha fazla kazandırdığına dikkat çekti.

Konut satışında durum

Bu sebeple konut satışının 1,2 milyon civarında olduğu 2023’te başta arsa olmak üzere konut dışı satışın 1,5 milyonu aştığına dikkat çekti. “Nef olarak arsaya geçmemizin sebebi erişilebilir gayrimenkul üretmek” dedi. Timur, konut meselesinin sosyal bir meseleye döndüğünü ifade ederken, “Gayrimenkul yatırımı enflasyondan korunmak için bizde çok geleneksel bir yatırım refleksi." dedi.

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