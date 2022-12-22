İşte bu kadar kolay: 3 Basit adımla bulaşık makinenizi nasıl temizleyebilirsiniz? Karbonatla, sirke ile doğal çözüm

Mutfakta temizlenecek o kadar çok yer var ki bulaşık makinesi çoğunlukla bu yüzden gözden kaçıyor, temizliği ihmal ediliyor.

Oysa nice bulaşıkla tek başına mücadele ettiğinden zaman içinde o da kirleniyor. Hem de tahmin edebileceğinizden çok daha fazla.

Peki ama onu kimyasal madde kullanmadan servis çağırmadan temizlemek mümkün mü? Elbette mümkün.

Evde doğal temizliğin 2 önemli ismi beyaz sirke ve karbonatlarınızı hazırlayın, işte çözüm yolları

Beyaz sirke genel olarak temizlikte kullanılan, sirke ruhu olarak da anılan şeffaf renkli bir sıvıdır. Temizleme gücü ve kokusu gidericiliği çok yüksek olan beyaz sirkeyi büyük marketlerden kolayca temin edebilirsiniz.

Sirke ile bulaşık makinesi temizliği

1 bardak beyaz sirke ile bulaşık makinesinde yıkanabilir bir kaseyi doldurun ve boş bulaşık makinesinin altına yerleştirin. Bulaşık makinesini sıcak su döngüsünde çalışacak şekilde ayarlayın. Sirke, kalan yiyecek, yağ, sabun köpüğü, kalıntı ve diğer artık kiri parçalayacaktır.

1. adım: Bulaşık makinesini boşaltın ve içinde kalıntı olmadığından emin olun

yemek.com'a göre: Bulaşık makinenizi temizlemek ve içinde oluşan tuhaf kokulardan kurtulmak istiyorsanız ilk olarak bulaşık makinenizi boşaltın. Ardından alt rafı sürgülerinden yardım olarak kolayca çıkarın. Alt raf çıktıktan sonra çok daha kolay bir şekilde erişebileceğiniz ve tahliye borusu, pompa gibi bulaşık makinenizin en önemli parçalarının bulunduğu alanı dikkatlice inceleyin.

Bu alanda giderden gidememiş yemek parçaları, cam kırıkları ya da başka tanımlayamadığınız cisimlerin olmadığından emin olun. Varsa elinize bir eldiven takarak dikkatlice temizleyin ve herhangi bir atık maddenin olmadığından emin olduktan sonra alt rafı yeniden yerine düzgün bir şekilde takın.

Artık ikinci adıma geçmeye hazırsınız.

2. adım: Bir kasenin içine beyaz sirke koyup makineyi çalıştırın

Bulaşık makinenizi temizlemek için uygulamanız gereken ikinci adımda beyaz sirke ve bir kase size yeterli olacak malzemelerdir. Başta da söylediğimiz gibi kimyasallara en iyi alternatiflerden olan şeffaf renkli beyaz sirkeyi büyük marketlerden kolayca temin edebilir ya da dilerseniz online alışveriş sitelerinden satın alabilirsiniz.

Uygulamanız gereken adıma gelince, orta bir kaseyi ya da fincanı (bulaşık makinesinde yıkanabilir bir maddeden yapılmış olması önemli) üst rafa düz bir şekilde oturtun. Ardından içini beyaz sirkeyle doldurun ve bulaşık makinenizin kapağını kapatın. Bu aşamada başka hiçbir bulaşığınızı makineye yerleştirmeyin, makineniz boş olsun.

Ardından makineyi en sıcak su ayarında ayarlayın ve kısa bir devir seçerek yıkama işlemini başlatın.

Beyaz sirke, makinenizin içinde kalıp yerleşmiş olan yağ kalıntılarının temizlenmesini, varsa küfün giderilmesini ve kötü kokuların yok olmasını sağlayacaktır. Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra makineden koyduğunuz kaseyi ya da fincanı çıkarın. bir süre soğumasını bekleyin. Ardından 3. adımı uygulamaya geçin.

3. adım: Makinenize karbonat dökün ve yeniden çalıştırın

3. ve son aşamaya geldiğinizde, makineniz bir önceki yıkamadan kalan sıcağını atmış olsun. Siz de bu esnada yeniden alt rafı sürgülerden destek alarak çıkarın ya da öne kadar çekerek makine tabanına kolay erişebileceğiniz bir konuma getirin. Ardından makinenin tabanında yer alan alana yaklaşık bir avuç kadar karbonat serpiştirin ve alt rafı yeniden içine yerleştirin.

Tıpkı 2. adımda yaptığınız gibi makinenizi en sıcak su ayarında ve kısa bir devirde çalıştırın. Karbonat bu yıkama esnasında makinenin duvarlarına, tabanına, tahliye borusuna ya da başka bir yerine yapışıp kalmış olan lekeleri çıkaracak böylece makinenizin temizlenmesini sağlayacaktır. Eğer beyaz sirkenin bile önüne geçemediği bir koku söz konusuysa karbonat uygulamasının ardından bu koku da tamamen yok olacaktır. Bulaşık makinenizin çalışması bittiğinde temizliğiniz de tamamlanmış demektir.

Üstelik bu temizlik boyunca ciddi oranda kimyasal barındıran temizlik ürünleri kullanmadığınız için tüm temizlik aşamalarını tamamladıktan sonra bulaşıklarınızı da güvenle yıkamaya devam edebileceksiniz. Mis.

Pratik kısa çözümler...Makineniz pisliklerle ezildi mi? İşte bulaşık makinesi pratik temizliği püf noktaları:

Bulaşık makinesi gideri nasıl temizlenir?

Öncelikle bulaşık makinesinin arka kapağı tornavida ile sökülür, Daha sonra gider borusu tornavida ile yerinden sökülür, Bulaşık makinesi gider borusu yerinden söküldükten sonra içi muslukta temizlenir, Temizlendikten sonra sökme işleminin tam tersi işlemler yapılarak gider borusu yerine takılır.

Bulaşık makinesini boş çalıştırmak

"BULAŞIK MAKİNESİNİ BOŞ ÇALIŞTIRIRKEN İÇİNE NE KOYALIM?" bir kase içerisine de 1,5 su bardağı kadar Elma sirkesi koyup makinenizin içerisine devrilmeyecek şekilde düzgünce yerleştirin. ve makinenizi boş olarak normal bulaşık ayarında sıcak su ayarınız varsa sıcak suda çalıştırın.

Karbonatla bulaşık makinesi temizliği

Büyük bir paket karbonatı makinenin tabanına dağıtın. Sıcak ayarda bir defa kısa süreli olarak çalıştırmaya başlayın. Sirke ile yıkanmış makineyi karbonatla da yıkayarak temizleme işlemini başarıyla bitirmiş oldunuz.

Beyaz sirke bulaşık deterjanı karışımı: Isıtılmış beyaz sirke ve bulaşık deterjanını bir sprey şişesine koyup iyice çalkalayın. · Ardından karışımı duşa kabin camının her tarafına iyice püskürtün.

Üzüm sirkesi bulaşık makinesinde kullanılır mı? Elma sirkesi bulaşık makinesinde kullanılır mı?

Bilindiği üzere, sirkeden genel olarak yüzey temizliğinde yararlanılmaktadır.

Karbonat limon tuzu bulaşık makinesinde kullanabilirsiniz.

Bulaşık makinesine limon tuzu nereye konur?

Makinenin deterjan gözünü limon tuzuyla doldurun