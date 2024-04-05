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Ekonomi İşte bu hiç hesapta yoktu! Türkiye 1 milyar dolar kayıp yaşayacak
Ekonomi

İşte bu hiç hesapta yoktu! Türkiye 1 milyar dolar kayıp yaşayacak

Yeniakit Publisher
2024-04-05 16:35:00 -
İşte bu hiç hesapta yoktu! Türkiye 1 milyar dolar kayıp yaşayacak

Makina ve Aksamları İhracatçıları Birliği​ Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Rusya'ya yönelik bazı kısıtlamalar sebebiyle Türkiye için bu yıl satışlarda 1 milyar dolarlık düşüş beklediklerini söyledi.

Türkiye'nin Rusya ile ticareti yaptırımlar nedeniyle 'teklemeye' devam ediyor. Bloomberg ajansına konuşan Makina ve Aksamları İhracatçıları Birliği​ Başkanı Kutlu Karavelioğlu "muğlak ve hızla genişleyen yaptırımlar nedeniyle" bu yıl satışlarda 1 milyar dolarlık düşüş beklediklerini söyledi.

Karavelioğlu bu miktarın Türk makinecilerin geçen yıl Rusya'ya gerçekleştirdiği ihracatın üçte birine karşılık geldiğine dikkat çekiyor. İhracatçı birliği başkanı en büyük düşüşün takım tezgahları, pompa ve elektrikli motorlar gibi ürünlerde gözlendiğini söyledi.

Karavelioğlu bankacılık sistemi ve tedarik zincirleri üstündeki baskının arttığı bir ortamda Türk ihracatçıların Rusya pazarına daha önce gösterdikleri ilgili devam ettirmelerinin olası görünmediğini de belirtiyor.

Ajans bu durumun Türk şirketleri için kötü haber olduğunu, ancak ABD ve AB'nin yaptırımlarının gittikçe artan etkinliğine işaret ettiğini yazıyor.

Reed Smith'ten Tan Albayrak da Batılı düzenleyici kuruluşların Rusya'daki metal, madencilik, inşaat, havacılık ve imalat sektörlerini sürekli artan bir ilgiyle mercek altına aldıklarını dile getirdi.

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