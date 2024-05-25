İşte bu hiç beklenmiyordu! Galatasaray dünya yıldızını bedavaya alıyor: Türkiye için flaş golcü! Neler oluyor?

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, şampiyonluk umudunu son haftaya taşımıştı. Bir taraftan gelecek sezon Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, yaz transfer döneminde renklerine bağlamak için flaş bir dünya yıldızı golcüyü gözüne kestirdi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberinin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Galatasaray art arda aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devralmıştı.

Ligin 37. haftasında evinde Fenerbahçe'yi konuk eden sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibinden 1 veya 3 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecekti.

RAMS Park'ta iyi bir maç çıkaramayan Okan Buruk ve öğrencileri sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve erken şampiyonluk şansını kaçırdı.

Süper Lig'in son haftasında 26 Mayıs Pazar günü (yarın) Konyaspor'a konuk olacak Cimbom, maçtan beraberlikle ya da galibiyetle ayrılması durumunda 24. şampiyonluğunu ilan edecek.