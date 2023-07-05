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Gündem İşte bu çok kötü oldu! 6 otomobil markasından yüzde 15’e varan zamlar
Gündem

İşte bu çok kötü oldu! 6 otomobil markasından yüzde 15’e varan zamlar

Yeniakit Publisher
2023-07-05 16:13:00 -
İşte bu çok kötü oldu! 6 otomobil markasından yüzde 15’e varan zamlar

Dövizin etkisiyle altı otomobil markası daha yüzde 15’lere varan zam oranlarını açıkladı.

Dövizin etkisiyle altı otomobil markası daha yüzde 15’lere varan zam oranlarını açıkladı.

Temmuzun ilk haftasında 5 otomobil markasının toplam 14 modeline yüzde 18’e varan zamlar gelmişti.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Twitter’dan dün 6 otomobil markasının zam oranlarını şöyle duyurdu:

• Volkswagen’in Polo, T-Cross, Taigo, Golf, T-Roc, Tiguan, Amarok, Caddy ve Caddy Cargo modellerine yüzde 6-8.
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• Peugeot’un 208, e-208, 2008, 308, 3008, 408, 508, Rifter ve Partner Van modellerine yüzde 12-15.

• Citroen’in C3, C-Elysee, C3 Aircross, C4, e-C4, C4X, e-C4X, C5 Aircross, Berlingo ve Berlingo Van modellerine yüzde 10-12.

• Skoda’nın Fabia, Kamiq, Scala ve Octavia modellerine yüzde 8-9.

• Leapmotor’ın T03 modeline yüzde 15,3.

• Renault ve bünyesinde Dacia’nın 12 modeline ortalama yüzde 12.

 

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