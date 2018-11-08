İşte bizi biz yapanlar

Fakat belki de onları böyle bir alfebetik sıralamada görmemişsinizdir:

Acıma · Aidiyet · Aldırmazlık · Anksiyete · Annelik · Arzu · Aşağılama · Aşk · Azap · Beklenti · Bıkkınlık · Boşluk · Böbürlenme · Coşkunluk · Dehşet · Dikkat · Dinginlik · Duyarsızlık · Düşmanlık · Empati kurmak · Fanatiklik · Ferahlama · Gıpta · Gurur · Gücenme · Halinden memnunluk · Hayal kırıklığı · Hayret · Heves · Hışım · Histeri · Hoşnutluk · Hoşnutsuzluk · Huzur · Istırap · İçerleme · İçine doğma · İlgi duyma · İntikam · İlham · Kabullenme · Kafa karışıklığı · Fobi · Kınama · Kızgınlık · Mahcubiyet · Merak · Merhamet · Minnet · Mutluluk · Nezaket · Özlem · Pişmanlık · Rahatlık · Rahatsızlık · Sabır · Sahiplenme · Saldırganlık · Sempati · Sevinç · Sıkıntı · Suçluluk · Sükûnet · Şaşkınlık · Şehvet · Şefkat · Şiddet · Umut · Umutsuzluk · Utanç · Utangaçlık · Üzüntü · Vahşet · Yalnızlık

Duygulanımlar · Korku · Öfori · Panik · Vecd · Huşû · Ruh halleri · Başkasının zararına sevinme · Can sıkıntısı · Gipotimi · Hipertimi · İğrenme · Kafaya takma · Kendine acıma · Nefret · Kıskançlık · Şüphe · Küçümseme · Melankoli · Vicdan azabı