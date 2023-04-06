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İşte bir sahte kahramanın yürek testi! Kurşun mu yağlı kazık mı?

Yeniakit Publisher
2023-04-06 10:35:00 -
İşte bir sahte kahramanın yürek testi! Kurşun mu yağlı kazık mı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Kurşun mu yağlı kazık mı?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 28 Şubat döneminde, "Onu yağlı kazığa oturturuz" tehdidinden sonra sür dökmüş kediye dönen dönemin İçişleri Bakanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurşun şovunu eleştirdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Asena eline kurşunları almış..

Şov yapıyor..

“Bizi kurşun mu korkutacak” diye soruyor..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kurşunları yerlere saçıyor..

İyi Parti’nin il binasına gelen sersem kurşun üzerinden bu efelenmeyi yapan Meral hanıma sorsam..

Senin arabana bir kurşun bırakılmıştı.

O kurşunda da, böyle meydan okuyabilmiş miydin?

Hatırlatayım olayı..

Tarih: 9 Mayıs 2012.

Meral Akşener, 28 Şubat soruşturması için savcıdan davet alıyor.

Savcıya gideceği tarihden iki gün önce, hem de TBMM Başkanvekili makamında oturduğu bir dönemde Meral Akşener’in aracına uyarı mermisi sıkılıyor..

Ayrıntısını da vereyim..

Sahte kahramanın “yürek” testini tam yapmış olalım..

Koruması, TBMM Başkanvekili için tahsis edilen Audi A-6 marka otomobili park ettiği yerde, camın kırık olduğunu görüyor..

Hem de Akşener’in sürekli oturduğu sağ arka koltuğunun camının kırıldığını görüyor.

Biraz araştırınca, camın bir kurşunlanma sonucu kırıldığı anlaşılıyor.. Sonrasında çevrede inceleme yapılıyor ve Akşener’in oturduğu bölüme sıkılmış mermi kovanı bulunuyor..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

mevhibe inal

Global tiyatro oynanıyor. Dünyayı ve Bölgemizi işgal etmeye çabalayan Global Çeteye ya aynı kökten ya da belge gösterip 2 dakikada oturtulacak tiyatrocular lazım.

Mak

Bu KADIN Erdogan a düsman oldugu kadar Cevik Bir e de düsman, Cünkü Cevik Bir sözünü yerine getirmedigi icin YAGLI KAZIK sansini kaybettiginden üzgün vede KIRGIN.oysa nede hayalleri vardi yagli kazik arzusu icin.
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