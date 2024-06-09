İşte Beşiktaş'ta van Bronckhorst'un ilk transferi

Geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş, önümüzdeki sezon ise Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir takım oluşturmak istiyor. Siyah-beyazlı takım, bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız vermiş durumda.

Beşiktaş, uzun süren arayışların ardından yeni teknik direktörünü geçtiğimiz günlerde resmen açıkladı. Siyah-beyazlı takım, Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yönetim Kurulumuz tarafından yeni dönem yapılanmasıyla ilgili gerçekleştirilen detaylı çalışmalar sonucu Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirilmiştir. 2+1 yıllık anlaşmaya varılan Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacaktır. Yeni Teknik Direktörümüzün imza töreni ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

Yeni hocasını açıklayan Beşiktaş, yeni sezonun ilk transferini stoper bölgesine yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal’ın; Stevan Savic, Gabriel Paulista ve Mats Hummels gibi isimler arasından transferini bitirmeye en yakın olduğu ismin Gabriel Paulista olduğu kaydedildi.

Stoperde Beşiktaş’ın birinci önceliği konumunda olan Gabriel Paulista ile 2 artı 1 yıl ya da 3 yıllık bir anlaşma üzerinden konuşulduğu ifade edildi. 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’nın kulübü Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona eriyor.

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Kariyeri boyunca Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atletico Madrid gibi üst düzey takımlarda forma giyen Paulista, geçtiğimiz sezonun devre arasında bedelsiz şekilde Valencia’dan Atletico Madrid’e transfer olmuştu. Paulista, geçtiğimiz sezon 24 resmi maçta görev yaptı ve skor katkısında bulunamadı.

Öte yandan Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın takımdan ayrılığı sonrası bu bölgeye transfer yapmak için de kolları sıvadı. Siyah-Beyazlılar’ın hedefindeki isimlerden olan Steven Berghuis’le kısa sürede anlaşma sağlanması bekleniyor.

Daha önce Ajax’tan ayrılmak istemeyen 32 yaşındaki futbolcu karar değiştirdi ve teklifleri görmek istedi. Bu gelişmenin ardından Bronckhorst’un da bizzat devreye girip aşama kaydedilmesinde önemli rol oynadığı ifade edildi.

Beşiktaş’ın Berghuis’e Ghezzal’ın yıllık maaşı olan 2.5 milyon Euro’yu teklif ettiği belirtildi. Berghuis ise bonuslarla birlikte teklifin artırılmasını talep etti. Berghuis bu sezon Ajax formasını 29 maçta giydi. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

Kartal’ın gündeminde olduğu iddia edilen bir diğer isim Karabağlı Andrade için de Portekiz’den de bir haber var. Portekiz’in A Bola gazetesinde yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, Karabağ takımında forma giyen Leandro Andrade için girişimlere başladı. Portekiz asıllı orta saha oyuncusunun menajeri ile görüşmelerde ilerleme kaydettiği ifade edilen Beşiktaş’ın, Azerbaycan kulübüyle de pazarlıklara başladığı vurgulandı.

Ayrıca Beşiktaş, Sparta Prag forması giyen 26 yaşındaki Ekvadorlu sağ bek Angelo Preciado’yu da geniş transfer listesine ekledi. Oyuncunun menajerler aracılığıyla önerildiği ifade edilirken, teknik ekipten onay alınması halinde girişimlere başlanabileceği belirtildi.