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İşte Beşiktaş'ın yeni sol beki

Beşiktaş, Fransa Ligi ekiplerinden Guingamp'ın Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı.

09 Ağustos 2019 Cuma 00:00
İşte Beşiktaş'ın yeni sol beki

Beşiktaş, uzun zamandır beklediği sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı ekip, Guingamp'ın 24 yaşındaki sol beki Pedro Rebocho'yu transfer etti.

beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, Portekizli sol beki satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattı. Beşiktaş, böylece bu sezon 5. transferini gerçekleştirmiş oldu. Daha önceden Adem Ljajic, Tyler Boyd, Douglas, Victor Ruiz'i transfer eden Beşiktaş'ta Rebocho, 5. transfer oldu.

A Spor'a konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, ''Pedro Rebocho'nun transferi konusunda Guingamp ile anlaştık. Benfica altyapısından yetişmiş, çok istediğimiz ve beklentilerimizin yüksek olduğu oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralıyoruz. Beşiktaş'ta göstereceği performansla yeniden Portekiz Milli Takımı'na yükseleceğine inanıyoruz. Transfer döneminin sonuna kadar eksik olan bölgelerimizi tamamlayacağız.'' sözlerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Guingamp formasıyla toplam 43 maça çıkarken 12 asist yapma başarısı gösterdi. Genç futbolcu, Fransa Ligi'nde de 8 asist yaparken bu alanda ligin en başarılı beklerinden biri oldu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 23:59
  1. Beşiktaş
  2. Pedro Rebocho

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