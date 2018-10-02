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İşte bebeklerin aşı takvimi

Bebekler gözlerini açtıkları dünyada gelebilecek en basit hastalığa karşı bile tahmin edilemeyecek ölçüde açık konumdadır. Bu hastalıklara karşı mutlaka belli bir takvim içerisinde aşılarının yapılması gerekir.

02 Ekim 2018 Salı 16:55
İşte bebeklerin aşı takvimi

DİFTERİ, BOĞMACA, TETANOZ, ÇOCUK FELCİ, HEMOFILUS INFLUENZA TİP B (HİB), KIZAMIK, KIZAMIKÇIK, KABAKULAK, HEPATİT B, HEPATİT A, SU ÇİÇEĞİ, ZATÜRRE, GRİP, VEREM aşıları asla ihmale gelmez. Sunduğumuz takvimi dikkatle takib etmelisiniz: 

● Doğduğunda: Hepatit B 1. Doz

● 1. Ay : Hepatit B 2. Doz

● 2. Ay : 5’li karma aşı (Difteri-Tetanoz-Boğmaca-Çocuk felci-HIB) 1. Doz

● 3. Ay : BCG (Tüberküloz aşısı)

● 3. veya 4. Ay : 5’li karma aşı 2. Doz

● 4. veya 6. Ay : 5’li karma aşı 3. doz + Hepatit B 3. Doz

● 9. Ay : Kızamık aşısı (bebeğinize 9.ayda kızamık aşısının uygulanması gerekip gerekmediğini hekiminize danışmanız gerekir)

● 12. Ay : 3’lü karma aşı (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak) (MMR) + Hepatit A aşısı 1. Doz

● 15. Ay : Su çiçeği aşısı (Varisella)

● 18. Ay : 5’li karma aşı 4. Doz + Hepatit A aşısı 2. Doz

Aşı korkusu

Miniklerin aşıdan korkması bir yere kadar doğal. Ancak; bazen de anne babaların hatalı davranışları aşırı korkulara yol açıyor. Çocuk, muayenehane veya hastanenin yakınından geçmek bile istemiyor.

Bebek İçin tavsiyeler:

Bebekler, anne babanın endişe ve gerginliğini hissedince korkarlar, kendilerini güvende hissetmezler. Onun için önce siz mümkün olduğunca sakin olmalısınız.

Aşıya giderken yanınızda bebeğin sevdiği bir oyuncak, battaniye bulundurabilirsiniz.

Aşı sırasında bebekle konuşun. Sesinizi duymak onu rahatlatacaktır.

Bebek alıyorsa, emzik verin.

Çocuk İçin tavsiyeler:

Çocuk anlayacak yaşa geldiğinde, aşının yararlarını, neden aşı olması gerektiğini anlatmalısınız. Bazen çocuklar, aşıyla cezalandırıldıklarını düşünürler. Bazen de anne babalar çocukları böyle korkuturlar. ‘Yaramazlık yaparsan, sana iğne yaptırırım’ dediğiniz bir çocuğu aşıya götürürken pek sakinleştiremeyeceğinizi düşünmelisiniz!

Çocuğa yalan söylemeyin. Doktora giderken, aşı olacağını söyleyin. Eğer, bu konuda yalan söylerseniz size ve doktora olan güvenini kaybedecek ve bir dahaki sefer her şey daha da zor olacaktır.

Aşının biraz acıtabileceğini, ama bunun çok kısa süreceğini anlatın.

Aşı sırasında derin derin nefes alması veya sayı sayması dikkatini dağıtabilir.

Ağlamasına kızmayın.

Aşı sırasındaki iyi davranışını ödüllendirin. Bu ödül, bir öpücük veya kucaklama da olabilir.

Çocuğunuz hangi yaşta olursa olsun, aşıdan sonra karşılaşabileceğiniz yan etkiler ve bunlarla nasıl baş edeceğiniz konusunda doktorunuzdan bilgi alın. Böylece, aşı sonrası süreci de daha rahat atlatabilirsiniz.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 16:55
  1. aşı takvimi
  2. bebek sağlığı

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