İşte bayramda sağlıklı beslenmenin yolları

Bayram tatilleri, kalabalık sofralarda çeşit çeşit yemeklerin yendiği en özel zamanlar olarak geçiriliyor. Ancak bayramlarda beslenmeye dikkat edilmemesi birtakım sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle diyabet, tansiyon, kalp rahatsızlığı, böbrek problemleri olanların ve diyet yapanların bayram süresince diyetlerine dikkat etmeleri oldukça önemli.

Bayramın vazgeçilmezleri şeker, çikolata ve tatlılara dikkat

“Bayram boyunca tatlı, çikolata tüketimine dikkat edin, mümkün olduğunca çevrenin ısrarlarından ve aşırı yeme eğiliminden uzak durmaya çalışın” diyen DoktorTakvimi Uzmanlarından Diyetisyen Tuğba Küçük, “Ziyaretler sırasında ikram edilen şeker, şerbetli tatlı ve pastanın ardından bir çay bardağı süt veya bir-iki yemek kaşığı yoğurt veya bir bardak ayran tüketerek şeker seviyenizi dengeleyebilirsiniz. Eğer alternatifiniz varsa hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin. Gün içinde ziyaretleriniz esnasında tatlı yediyseniz o gün için meyve tüketmeyip, ekmeği azaltın” diyor.

Çocuklarınıza yasak yerine sınır koyabilirsiniz

Şeker ve çikolata deyince bayramı en güzel şekilde yaşayan çocukların akla geldiğini söyleyen Diyetisyen Tuğba Küçük, “Çocuklarınızın fazla miktarda şeker tüketmesi hem boş kalori almalarına hem de diş sağlığı, sindirim ve bağırsak problemleri açısından da sıkıntı yaşamalarına sebep olabilir. Çocuklarınıza yasak koymak yerine sınır koyabilirsiniz; çünkü yasak koyduğunuzda çok büyük olasılıkla sizden gizli tüketebilirler” ifadelerini kullanıyor.

İkramların hafif olanlarını tercih edin

Misafirliğe gidilen yerlerde, yapılan ikramların hepsinin tüketilmemesi gerektiğini ifade eden Tuğba Küçük, “İkramları geri çeviremiyorsanız bir parça tadına bakıp bırakın. Eğer alternatifiniz varsa ikramların hafif olanlarını tercih edin. Çikolata, şeker gibi ikramlıklardan çikolatayı tercih etmek daha doğru bir alternatiftir. Çikolatayı daha sonra tüketmek için alıp, sütlü bir kahveyle tüketerek ara öğün yapabilirsiniz” şeklinde konuşuyor.

Sıvı tüketiminizi artırın

Günde yaklaşık 2-2,5 litre su içilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Tuğba Küçük, “Sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, şekersiz kabuk tarçın ve karanfil ile hazırlayabileceğiniz komposto gibi sıvı gıdalar ekleyebilirsiniz. Bayram ziyaretleri sırasında çay ve kahve tüketiminin aşırı miktarlarda olması çarpıntı, mide problemlerine sebep olabilmektedir. Günde 8-10 bardaktan fazla siyah çay, 2 fincandan fazla kahve tüketmemeye çalışın. Çay ve kahvenin su yerine geçmediğini ve hatta diüretik etkilerinden dolayı vücuttan sıvı kaybına sebep olduğunu unutmayın. Bayram boyunca tükettiğiniz tüm çay ve kahveleri şekersiz tüketin” diyor.

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İkramlara hayır diyemediyseniz işte yapmanız gerekenler

Bayram kaçamaklarını dengelemek için sabah kahvaltısından sonra bir saat tempolu yürüyüş yapılmasını öneren Diyetisyen Tuğba Küçük, ziyaretlere giderken kısa mesafelere araçla gitmek yerine yürüyerek giderek, asansör yerine merdiven kullanarak gün içindeki fiziksel hareketin ve böylelikle günlük kalori harcamasının artırılabileceğini söylüyor.

Misafirler için sağlıklı ikramlar

Diyetisyen Tuğba Küçük, bu bayramda misafirlerine sağlıklı ikramlar sunmak isteyenler için şunları öneriyor: “Sütlü veya meyveli tatlı, dondurma, kuru meyveler hazırlayabilirsiniz. Çay hazırlarken demliğin içine bir parça kabuk tarçın ve 3-4 adet karanfil atarak hem lezzetli hem de kan şekerinin dengelenmesini sağlayan bir çay yapabilirsiniz. Asitli içecekler yerine misafirlerinize taze meyveleri az şekerli, kabuk tarçınla kaynatarak meyve suyu veya az şekerli ev yapımı limonata hazırlayabilirsiniz. Eğer sarma ikram etmek isterseniz pirinç yerine bulgur kullanabilirsiniz.