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Avrupa İşte Batı’nın kirli yüzü: Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğa cinsel istismar
Avrupa

İşte Batı’nın kirli yüzü: Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğa cinsel istismar

Fransa'daki kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğu tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 11:24:00 - 2021-10-05 11:29:45
İşte Batı’nın kirli yüzü: Fransa'daki kiliselerde 216 bin çocuğa cinsel istismar

Kiliselerdeki cinsel istismarı araştıran bağımsız komisyon, Fransa'daki kiliselerde 1950 yılından bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara maruz kaldığını duyurdu.

Komisyon başkanı Jean-Marc Sauve, Fransız Katolik Kilisesi'nde son 70 yılda 2 bin 900 ila 3200 pedofil şüphelisinin bulunduğunu söyledi. 

Problemin hala geride bırakılamadığına dikkat çeken Sauve, kurbanların iç soruşturmaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

 

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Yorumlar

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