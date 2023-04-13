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Dünya İşte Batı işte medeniyet! Fransa'da 1 milyon kişi sokaklara inip polisle çatıştı
Dünya

İşte Batı işte medeniyet! Fransa'da 1 milyon kişi sokaklara inip polisle çatıştı

Yeniakit Publisher
2023-04-13 23:01:00 -
İşte Batı işte medeniyet! Fransa'da 1 milyon kişi sokaklara inip polisle çatıştı

Fransa'da bir kez daha sokaklara inen binlerce kişi, tartışmalı emeklilik reformuna karşı düzenlenen 12. kitlesel protestoda polisle çatıştı. Eyleme 1 milyon kişinin katıldığı belirtildi.

Fransa'da parlamentoda oylamaya sunulmadan geçirilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı protestolar devam ediyor. Ülkede bir kez daha sokaklara inen öfkeli kalabalık emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e yükselten reformun geri çekilmesini talep etti.

Göstericiler, bugün 12'ncisi düzenlenen kitlesel protestoda "Macron istifa", "Başbakan istifa", "Hakkımızı kazanan kadar devam edeceğiz", "Kahrolsun siyasi faşistlik" ve "Anayasa Konseyi'ne çağrıda bulunuyoruz, çoğunluğun yanında durun" şeklinde sloganlar attı. Başkent Paris'teki Bastille Meydanı'nda ise göstericiler ve polis arasında zaman zaman gerilim yükseldi. Polis, öfkeli kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

1 milyon kişi katıldı

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülke genelindeki protestolara en az 380 bin kişinin katıldığı kaydedildi. Genel Emek Konfederasyonu (CGT) ise protestolara katılım oranının 1 milyondan fazla olduğunu duyurdu.

Emeklilik reformunun, Ulusal Meclis'te oylamaya sunulmadan Anayasa’nın 49. maddesinin 3. fıkrası kullanılarak kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Macron hükümetine karşı iki gensoru önergesi verilmişti. Verilen ilk gensoru önergesi 278 milletvekilinin lehte oy vermesine rağmen 287 olan oy çoğunluğunun 9 oyla sağlanamaması nedeniyle reddedilmişti. İkinci gensoru önergesi ise 94 lehte oy alarak başarısız olmuştu. İki gensoru önergesinin de Ulusal Meclis’te başarısız olmasının ardından emeklilik reformu yasalaşmıştı.

Ülke genelinde protestolara yol açan reforma göre, Fransa'da 1 Eylül'den itibaren emeklilik yaşı her yıl 3 ay kademeli olarak artırılacak. Emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. 2027'den itibaren emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl çalışmış olmak gerekecek.
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