İşte Bakanı isyan ettiren görüntüler

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Görüntülerin Bakanlıkça ihbar kabul edilerek inceleme başlatılması yönünde ilgili il müdürlüğüne derhal talimat verildiğini bildiren Bakan Muş, eylemi yapan firmanın tespit edildiğini ve hakkında idari süreç başlatıldığını kaydetti. Mehmet Muş, “Vatandaşımızın temel besin maddesi olan sebze ve meyvede piyasayı bozucu faaliyetlere kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Fırsatçılara en ağır cezaların verileceğinden hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın” dedi. Bunun üzerine operasyon başlatan polis, sebzeleri çöpe atan yabancı uyruklu K.J. ve iş yeri sahibi F.K’yi gözaltına aldı. K.J. sınır dışı edilmek üzerine geri gönderme merkezine teslim edildi, F.K’ye ise yabancı uyruklu, sigortasız işçi çalıştırdığı gerekçesiyle para cezası kesildi. Halden sorumlu olan CHP’li İBB ise, yaptığı açıklamada sadece olan biteni anlattı.