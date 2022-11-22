İşte Avrupa'nın enerji kıtlığına çözümü: Uzay

Avrupa Uzay Ajansı'nın nihai amacı, yörüngede her biri bir elektrik santrali ile aynı miktarda elektrik üretebilen dev uydulara sahip olmak.

Çeşitli kuruluşlar ve diğer uzay ajansları bu fikri incelerken, Solaris isimli bu girişim, uzaya dayalı bir yenilenebilir enerji üretim sistemini geliştirmek için pratik bir planın temelini atan ilk girişim olacak.

ESA'nın genel müdürü Josef Aschbacher, uzaydan gelen güneş enerjisinin gelecekteki enerji kıtlıklarını gidermek için "muazzam" fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

Aschbacher, "Karbon nötr ekonomilere geçmemiz, bu nedenle enerji üretme şeklimizi değiştirmemiz ve özellikle enerji üretimimizin fosil yakıt kısmını azaltmamız gerekiyor. Eğer bunu uzaydan yapabilirseniz, bu kesinlikle harika olur çünkü birçok sorunu çözer." dedi.

Güneş'in enerjisi uzayda çok daha verimli bir şekilde toplanabiliyor çünkü ne gece var ne de bulutlar. Fikir 50 yılı aşkın bir süredir ortalıkta dolaşıyor, ancak şimdiye kadar uygulanması çok zor ve çok pahalıydı.

Yeniden kullanılabilir roketler ve özel sektör tarafından geliştirilen diğer yenilikler sayesinde fırlatma maliyetlerinin düşmesi, bu projeyi yeniden gündeme getirdi.

Şimdilerde Avrupa Uzay Ajansı, Solaris adını verdiği bir araştırma programı için üye ülkelerden fon arıyor.