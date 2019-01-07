0553 313 94 23

İşte Avrupa vicdanı! Günlerdir denizin ortasında bekletiliyorlar

Avrupa ülkelerinin liman açmayı reddettiği 49 göçmen günlerdir denizin ortasında bekletiliyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 16:47
İşte Avrupa vicdanı! Günlerdir denizin ortasında bekletiliyorlar

Libya'dan yola çıkarak Avrupa'ya ulaşmaya isteyen göçmenlerin 32'si Sea-Watch 3 gemisinde 17 gündür, 17'si de Sea Eye gemisinde yaklaşık 10 gündür güvenli bir liman açılmasını bekliyor.

İtalya'nın göç karşıtı sağ-popülist hükümeti liman taleplerini reddederek göçmenlerin Malta'ya daha yakın olduğunu ve bu ülkeye götürülmeleri gerektiğini öne sürüyor. Malta da gemilerin kendi limanlarına yanaşmasına onay vermezken gemilerin karasularına girişine yalnızca kötü hava koşulları sırasında açık denizde kalmamaları için izin verdi.

49 göçmenin günlerdir kış şartlarında denizde bekletilmesi İtalya'da bazı belediye başkanları ve Katolik Kilisesi'nden din adamları tarafından hükümetin sert şekilde eleştirilmesine neden oldu.

Aralarında Napoli ve Palermo'nun da bulunduğu bazı kentlerin belediye başkanları hükümete isyan ederek "Bizim limanlarımız göçmenlere açık" mesajı verdi; ancak Ulaştırma Bakanlığı'nın liman açmaya onay vermemesi nedeniyle bu mesaj gerçeğe dönüşemiyor.

Papa'dan dayanışma çağrısı

Son olarak Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, herhangi bir ülkenin adını zikretmeden tüm Avrupalı liderlere bu 49 kişiye yardım etmeleri çağrısı yaptı.

Papa dünkü Pazar duası sırasında "Akdeniz'de kurtarılan 49 kişi günlerdir iki sivil toplum kuruluşunun gemilerinde güvenli liman arıyorlar. Avrupalı liderlere, bu insanlarla somut dayanışma göstermeleri için yürekten çağrı yapıyorum" dedi.

Papa bugün de Vatikan'daki yabancı büyükelçilere hitaben yaptığı konuşmada "yoksulluktan, her türlü şiddet ve zulümden, doğal afetlerden, iklimsel değişikliklerden" dolayı göç etmeye mecbur kalanlara yardım eli uzatılmasını istedi.

Papa'nın bu çağrısının ardından Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "Papa Francesco'nun, mümkün olan en kısa sürede bir çıkış yolu bulunması için yaptığı açık çağrıyı olumlu karşılıyoruz" dedi.

Komisyon Sözcüsü ayrıca, Sea Watch ve Sea Eye gemilerindeki göçmenler konusunda çözüm bulabilmek için yoğun bir telefon trafiği içinde olduklarını da belirtti.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında 49 göçmen için müzakereler sürerken İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 15 kişilik bir grubu kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Almanya göçmenleri kabul etmeye hazır

Almanya hükümet sözcüsü Steffen Seibert de bugün yaptığı açıklamada "iki gemideki göçmenlerin kabulüne katkıda bulunmaya hazır olduklarını" belirtti.

Hollanda'ya kayıtlı olan ancak Alman bir insani yardım grubu tarafından işletilen Sea-Watch 3 gemisinde görev yapan Doktor Frank Dörner ise dün yaptığı açıklamada "Gemideki durum her geçen gün daha da güçleşiyor" diyerek en kısa sürede bir çözüm bulunması çağrısı yaptı. "İnsanlar bizim gemimize ulaştığında zaten travmatize olmuş haldeydi" diyen Doktor Dörner, şimdi de günlerdir süren belirsizlik yüzünden bu kişilerin yaşadığı stres ve sağlık sorunlarının daha da arttığını vurguladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 16:47
  1. Kilis
  2. göçmenler
  3. avrupa

YORUM YAZ

  • veliveli24 dk önce
    Ne Avrupa vicdanı.Eskiyi bu kadar da bozdurup bozdurup harcamayın. Avrupa mavrupa eskidendi. O iş bitti. Şimdi Avrupa deyince akla pislik, işsizlik, haksızlık, rezillik geliyor. Gelmiyor mu? Şimdi tıpta olsun, ekonomide olsun, ulaşımda olsun savunmada olsun hatta haberleşmede olsun Avrupa'yı geçtik. Bu gidişle açık ara geçeceğiz. Az kaldı.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

112 metre boyunda! Rus savaş gemisi Boğaz'dan geçti
  1. 112 metre boyunda! Rus savaş gemisi..
  2. TBBM Başkanı Binali Yıldırım'dan UBER..
  3. Köyde mahsur kalan hasta, yolun..
  4. Trabzonspor'da Onur Recep Kıvrak..
  5. ABD'nin saldırı yalanının arkasından..
  6. 24. Dönem POMEM başvuruları ne zaman?..
  7. Narkotik polisinden Yunanistan'da..
  8. Güzelim bergamutu unuttuk gitti..
  9. Maçta ölümden dönmüştü! Taburcu edildi
  10. Uygur bölgesini ziyaret taleplerine..
  11. Kartal'da okul önlerinde satış yapan..
  12. İsrail ile Ruanda arasında ilk direkt..
  13. Nevşehir'de sahte evrak operasyonu
  14. Aydın'daki kağıt fabrikasının yapımı..
  15. Süs bitkileri ihracatı 100 milyon..
  16. "Çocuk Sanat Festivali" 31 Ocak'ta..
  17. Döviz kurları
  18. Düğünlerde PKK propagandasına 9 gözaltı
  19. Denizli'de Shrek'in kardan heykelini..
  20. Büyük düşüş! İçişleri Bakanlığı resmen..
İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
İşte katil Esed'in karısı Esma Esad'ın son hali
Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'den flaş Melih Gökçek açıklaması!
Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
Ayasofya'daki skandal görüntüye Leyla Alaton'dan açıklama
Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..
Şeyh Temim’in arkasından kim iş çeviriyor? Katar medyası bir öyle bir böyle!..

Günün Karikatürü

6 Ocak 2019
Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
Ücretli poşet uygulamasıyla ilgili kritik açıklama! 'Bir an önce kaldırılmalı'
Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!
Çarpıcı iddia: Poşetleri ücretlendiren Türkiye, İngiltere'nin plastik çöpünü alıyormuş!