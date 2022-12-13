İşte atılan iftiranın temelindeki o neden! Hüsamettin Cindoruk korkularını açık etti
TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 2023 seçimine ilişkin yaptığı açıklamasında, 28 Şubat artıklarının korkusunu açık etti.
Yeniakit.com.tr
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan, "Kızını 6 yaşında evlendirdiği" iftirası üzerinden tarikat ve cemaatler hedefe kondu.
İftiraya destek veren TBMM eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk, topyekun saldırının temelinde "korku" olduğunu itiraf etti.
“2023 seçimleri laikler ve şeriatçılar arasında olacak." Cindoruk, 28 Şubat günlerini özlediğini ortaya koydu:
Tekrar şeriat yanlıları kazanırsa sıkıntıya düşeriz. Dini kuralların hakim olmasını istiyorlar.