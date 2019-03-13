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İşte astım konusunda yanlış bilinenler

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, astım hastalığı hakkında bilgi verdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:30
İşte astım konusunda yanlış bilinenler

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, “Astım, genetik faktörlerin altta yattığı, çevresel faktörlerle tetiklenebilen bir hastalıktır. Bir enfeksiyon hastalığı olmadığından, bir kişiden diğerine bulaşması söz konusu değildir” dedi.

 

Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Aziz Uluışık, “astım hakkında yanlış bilinenler” konusunda açıklamalarda bulundu. Aziz Uluışık, “Sprey ya da kuru toz şeklindeki ilaçların bağımlılık yapması söz konusu değildir. Yaygın inanışının tersine bunlar, tüm ilaç uygulama şekilleri arasında en zararsız olanlardır. Sprey ya da kuru toz uygulayıcıları kullanıldığında, sistemik uygulamaya göre çok daha küçük miktarda ilaç verilmektedir. Bunun sebebi; ilacın hedef bölgeye vücutta dolaşmadan, doğrudan ulaşmasıdır. Bu yolla ilaç verilmesi bağımlılık yapmaz” diye konuştu.



“Sprey şeklindeki kortizonun neredeyse hiç yan etkisi yok”

 

Kortizon kullanımı hakkında bilgi veren Dr. Aziz Uluışık, “Her ilacın olduğu gibi kortizon içeren ilaçlarında yan etkisi olabilir. Önemli olan, ilacın beklenen yararının potansiyel zararından büyük olmasıdır. Astımlı hastalara kortizon ancak kriz ya da alevlenme gibi ağır durumlarda, ağızdan ya da enjeksiyon yoluyla verilir. Sprey şeklindeki kortizonun neredeyse hiç yan etkisi yoktur. Kimi hastalarda sprey şeklindeki kortizon kullanımına bağlı olarak görülen ses kısıklığı ya da öksürük, spreyi kullandıktan sonra ağzın çalkalanmasıyla önlenebilir” şeklinde konuştu.

 

Hasta kendini iyi hissetmeye başladığı anda doktorunun fikrini almadan, ilacı bırakmaması gerektiğini ifada eden Uzm. Dr. Uluışık, “Şikayetler düzelse de, ilaçları azaltma ya da bırakma kararını hasta asla kendi kendine vermemelidir. Eksik tedavinin astımın ilerlemesine neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda doktora güvenilmeli ve ilaçların ne kadar süre ile kullanılacağı uzmanların kararına bırakılmalıdır” bilgisini verdi.



Astım hastalarının spor yapması

 

Astım hastalarının spor yapmasına değinen Uluışık, “Doğru tedavi edilen ve iyi takip edilen astım, kişinin hayatını etkilemez. Astımlı hasta, doktorunun önerisi doğrultusunda spor yapabilir. Yalnızca, bazı hastalarda spor öncesi nefes açıcı ilaç kullanımı gerekli olabilir. Bir astım hastası için tehlike yaratabilecek şey spor yapmak değil, sağlıksız bir alanda spor yapmaktır. Örneğin çok tozlu bir spor salonunda çalışmak ya da aşırı su buharı ile dolu bir kapalı havuzda yüzmek, hastanın şikayetlerinin artmasına yol açabilir” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:30
  1. Samsun
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